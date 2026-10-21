La venta incluyó más de 20.700 kilos de materiales recuperados, resultado de meses de trabajo de clasificación, acopio y procesamiento realizado por el personal de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Villa La Angostura.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de nuevo equipamiento mejoró significativamente la operatividad de la planta, permitiendo agilizar las tareas de enfardado y contar con un pesaje más preciso de los materiales recuperados.

La cantidad comercializada estuvo compuesta por distintos tipos de residuos reciclables:

Cartón: 16.860 kilos distribuidos en 94 fardos.

16.860 kilos distribuidos en 94 fardos. Plásticos: 2.780 kilos en 22 fardos, incluyendo materiales Tuti, verdes, blancos, cristal y azul.

2.780 kilos en 22 fardos, incluyendo materiales Tuti, verdes, blancos, cristal y azul. Aluminio: 1.080 kilos agrupados en 14 fardos.

Tecnología para mejorar la gestión de residuos

La nueva prensa enfardadora y la balanza representan una inversión que apunta a modernizar el sistema local de tratamiento de residuos y mejorar las condiciones de trabajo dentro de la planta.

Gracias a estas herramientas, el material recuperado puede ser compactado con mayor eficiencia, facilitando su almacenamiento, transporte y posterior comercialización.

La nueva prensa enfardadora mejoró el procesamiento y la comercialización de residuos urbanos.

La primera venta realizada bajo esta modalidad fue considerada un logro importante para el área, tanto por el volumen alcanzado como por el impacto positivo en la gestión ambiental del municipio.

Reconocimiento al trabajo del personal

Desde el Ejecutivo municipal pusieron en valor la tarea diaria que lleva adelante el equipo del RSU y destacaron el compromiso de los trabajadores que hicieron posible el acopio de los materiales.

"Con trabajo diario y dedicado hicieron posible este importante acopio", señalaron desde la comuna al reconocer el esfuerzo del personal.

Además de generar un retorno económico a través de la venta de los materiales, la iniciativa permite reincorporar residuos al circuito productivo y reducir la cantidad de desechos enviados a disposición final.

Hacia un sistema más sustentable

La comercialización de más de 20 toneladas de materiales reciclables representa un nuevo avance en las políticas ambientales que impulsa Villa La Angostura.

Con esta primera venta realizada mediante el nuevo sistema mecanizado, el municipio busca fortalecer la separación y recuperación de residuos, promoviendo una gestión más eficiente y consolidando acciones de economía circular que reduzcan el impacto ambiental en la localidad.