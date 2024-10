Adiós a la zona de confort: Qué nos deparan los astros para estos días

Por @sorormystique

@lachicadelosastros

Esta es una semana para activar los poderes del Fénix y resurgir de las cenizas. Semana intensa que tiene a una luna llena en Aries como protagonista y a Plutón cruzándose con Marte, menuda configuración. Nos despedimos de una zona confort y advertimos que estamos cansados ahí donde estamos siendo esclavos.

De dónde venimos

El 12 de octubre Plutón regresó directo a Capricornio por última vez en 300 años, última vez en nuestras vidas que seremos testigos de este tránsito. Y esto se sentirá de manera explosiva sobre todo en lo social, colectivo.

Un viejo orden social cae, y con él una forma de vida. En todos los ámbitos estamos yendo hacia una gran transformación. Esto traerá enfrentamientos entre los grandes grupos de poder. Y cómo Júpiter también fue protagonista de esta movida, grandes verdades emergen a la luz que dejarán en evidencia que un orden bélico ya no es posible.

Hacia dónde vamos

Para empezar esta semana seremos testigos de una luna llena en Aries el día 17 de octubre. Aries es signo protagonista de los eclipses de este año, dato que no hay que pasar por alto. Esta será una luna bien controversial y confrontativa, sobre todo en lo vincular, en las relaciones por qué el regente de Aries, Marte está en Cáncer haciendo una cuadratura al Sol en Libra y una oposición a Plutón por última vez en nuestras vidas.

Menuda configuración que nos va a traer un gran movimiento en lo emocional. Puede ser de mucha tensión, pero también de mucha liberación. Cómo es una luna en Aries potencia las emociones pasionales, esas que te encienden o te incendian. Entonces será importante esta semana no dejarse arrastrar por el impulso y la destrucción.

Plutón pondrá en jaque todo lo que creemos que somos, toda nuestra identidad. Eso que creemos que es lo que nos identifica, pero con el solo propósito de liberarnos. Hay un estado de cosas en nuestras vidas que, si mantenemos por status, por conveniencia, por autoengaños, por engaños será mostrado, sacado a la luz para ser transformado.

Leyenda

Con esta Luna llena los vínculos y las relaciones amorosas estallan, y serán noticia. Puede que haya mucha tensión y demanda, en relaciones en las que no hay balance, reconocimiento y valoración. Por qué esta luna en Aries viene a mostrar quién eres en una relación. ¿Cuál es tu parte en un vínculo, que tan Justo es el contrato que has hecho o no con un vínculo muy importante?

El sol que está en Libra está pidiendo equilibrio y justicia en vínculos, amorosos, en compromisos laborales, en sociedades profesionales. Pero Marte en Cáncer en oposición a Plutón está poniendo un poco de reactividad, rebeldía al asunto. Con toda esta configuración es muy probable que vínculos se terminen por qué no encuentran nada en común, aunque en apariencia es un vínculo que conviene y se desea. Puede traer mucha presión por el reconocimiento de lo que se aporta en un vínculo ya sea profesional o amoroso. Esta configuración es bien explosiva, muestra muchos dolores viejos, muchas heridas del pasado, situaciones que no hemos sanado. Todo lo que estaba aguantándose, conteniéndose explota, sale a la luz. Y puede ser de manera muy irascible. Por eso es necesario comprender que aquello que se hace por ser políticamente correcto es un daño a la propia energía de expresión.

Nada del interés, del intercambio, de lo que conviene nutre al verdadero amor.

Esta luna llena culmina un proceso una situación que comenzó en marzo de este año.

Por otro lado, Venus entra en Sagitario el mismo día de la luna llena y esto trae una gran necesidad de liberación, de autonomía y de decisión. Así que esta semana se siente muy así de cortes y finales, de decisiones fundamentales.

Hacia el fin de semana Urano será protagonista trayendo un cambio total en cuestiones de valoración, recursos y economía.

Leyenda

En lo social

Esta semana y todo lo que viene astrológicamente de acá a fin de año será muy importante y afectará sobre todo a lo colectivo social.

Plutón está haciendo un gran pulido, purga y transformación a todas las estanterías políticas y culturales que son fundamentos de un orden social que ya está mostrando su caducidad. Un viejo mundo se termina, comienza un real proceso de transformación donde veremos caer una manera de comprender el poder, sobre todo el poder de opresión en diversas dimensiones. Tendremos noticias de cómo un modelo económico político cae, no es posible pues ya son evidentes las consecuencias destructivas que surte sobre lo humano.

Con Plutón seguimos siendo testigos de toda la oscuridad que estaba siendo negada, de todo el abuso de poder en distintos ordenes, de lo brutal y perverso que esconde un sistema.

Cómo Marte está en Cáncer habrá fuerte reacciones sociales en todo el mundo, manifestaciones y levantamientos sociales que llevarán a cambiar un orden injusto que somete a la tierra.

Tendremos noticias de figuras públicas de poder y sus abusos de poder, de acciones muy nocivas por parte de la industria farmacológica en particular. Saldrán Muchas mentiras y estafas políticas que comenzarán a disolver asociaciones políticas. Muchos líderes mundiales caerán por qué van a salir a la luz grandes verdades en torno al manejo de las élites de poder.

Un viejo mundo cae, y con él todos los fundamentos políticos regresivos que hemos sostenido y que han sido injustos para lo humano.

En cuanto al clima tendremos novedades de movimientos telúricos, terremotos por qué Urano se hará sentir.

Recordemos que no hay otro mundo, hay otras maneras de habitar en él.

Que sea una semana con toda La Paz y el amor que se pueda.

Estrellas para todos.