Llegamos a la segunda semana de noviembre, una semana para poner los pies en la tierra y reorganizar la transición, los cambios que nos acechan en este ultimo periodo del año. Venus el planeta de las relaciones se muda a Capricornio allí dialoga por ultima vez con Plutón en ese signo. Mercurio que ya se encuentra en sagitario se cuadra con Saturno antes de su retrogradación. Y en este contexto vamos camino a una luna llena en Tauro que será emocionalmente sorpresiva, ya que se da en conjunción a Urano.

Es una semana para hacer balance y responder a los urgentes



De dónde venimos

Venimos de poderosos contactos entre Plutón y Marte que nos invitaron a hacernos cargo de todas esas heridas que nos habitan, de todo esas emociones que tenemos archivadas, pendientes, negadas y que están listas para ser alquimizadas en una nueva versión de nosotros mismos. Hasta acá, estos tránsitos nos empujaron a todos a trans-formarnos es decir, encontras otras formas de habitar esta tierra, este cuerpo y todo aquello con lo que nos relacionamos. Plutón esta haciendo un gran pulido existencial que tiene como objetivo erradicar, sacar, cortar, exfoliar toda la maleza que obstaculiza la vida. Esta sacando a la luz todos esos traumas, miedos, heridas que te impiden llegar a tu destino, solo con el objetivo que conectes con lo humano.



Hacia dónde vamos

Para comenzar la semana Venus el planeta de las relaciones se muda al signo de Capricornio, allí donde esta Plutón por ultima vez en nuestras vidas. Este transito de Venus nos baja a tierra sobre todo en materia de relaciones y vínculos afectivos. Es por ello que la semana comienza con una dosis de sobriedad. Queremos confirmar que todo en lo que nos vinculemos sea algo a largo plazo y que no sea en vano. Venus en capricornio quiere estabilidad y seguridad en todo lo que invierte. Por otro lado Plutón esta caminando por los últimos grados en ese signo y nos muestra claramente por donde ya no hay que hacer ni sacrificios, ni vale la pena esforzarse. Plutón en capricornio esta haciendo un balance en asuntos relacionados con el poder, y nos esta mostrando con fuerza lo que si vale la pena, en donde poner el corazón, el cuidado y la atención.

Ahora con Venus en capricornio esta semana nos enraizamos, y vamos por ello que queremos concretar, con pasos firmes, decididos y muy a pesar de que es fin de año.

Estas configuraciones de fin de año no dan chances, o cambiamos y nos transformamos o seguimos en el loop del ego trip que nos mantiene anclados a lo mismo.

Hacia mitad de semana Mercurio en sagitario se cuadra con Saturno que esta en piscis y pide que demos pasos concretos en pos de nuestros sueños. Saturno en piscis nos dice que los sueños no son simplemente sueños, ideales o aspiraciones que vuelan por el aire del pensamiento sin su fundamento. Saturno en piscis nos invita a hacernos cargo de la estructura, la diciplina, que requiere el poder concretar algo que deseamos, pero con el desafío de enfrentar los obstáculos y todo lo que conlleva.

Si bien es fin de año, y esto puede sentirse agotador, mas respecto de este año de imparables transformaciones, este transito de Mercurio- Saturno nos puede aportar la necesidad de encontrar un orden, una organización en medio de este caos. Saturno le imprime orden a Mercurio que en Sagitario quiere hacer muchas cosas a la vez, o se va de boca en todo lo que puede hacer. Es importante con este transito no hablar de mas, no comprometerse con lo que no se puede hacer, no emprender si no se esta en condiciones. Esta semana es importante encontrar un balance entre lo que se desea y lo que se puede hacer. Es encontrar un orden, con optimismo y confianza pero sin excederse o dejar para después. A veces Saturno nos inclina a ver el lado mas triste, o sombrío de alguna situación, por eso es importante tomar conciencia para identificar que solo es un aspecto de la realidad que nos ayuda a tomar contacto con lo posible. Bajo esta influencia Saturnina es importante comprender que los limites, o las limitaciones a veces nos ayudan a re-configurar el camino, a ver con claridad que es posible y que no.

En este contexto vamos camino hacia una luna llena en tauro que traerá sorpresas y conmoción pues viene escoltada por Urano el planeta del rayo que todo lo cambia. La naturaleza tranquila de la luna y mas en Tauro no parece cuadrar con la espasmódica influencia de Urano, por lo tanto es importante advertir que este emplazamiento lunar puede estar trayendo un clima tenso, de mucho nerviosismo o ansiedad. Los cambios repentinos, las decisiones impulsivas, los giros inesperados pueden estar exaltando el deseo y la esperanza. Con Urano todo puede ser posible. El clima en lo emocional, vincular puede resultar exitante, subito, abrupto y repentino por eso será muy importante ir con "pies de plomo" ya que Venus desde capricornio nos pide mas estabilidad. Muchas parejas se rompen o se re-encuentran. Muchas almas estarán conectando apasionadamente. Este transito nos provee de una sensación de "destino". Esta es una luna misteriosa, intuitiva, que nos da posibilidad de conextar con el lado oculto, la magia, y todo lo que parece imposible.

Todos los cambios que estaremos experimentando en estas semanas de seguro nos llevaran a una vida mas autentica, y mas en sintonía con esa nueva versión que somos ahora. Esta es una semana para comenzar a vislumbrar que eso que consideramos como imposible se vuelve cada vez mas posible. Y en este camino es muy importante conectar con maneras nuevas de hacer las cosas.

No quieres algo nuevo cuando siempre haces lo mismo. O bien como dijo Einstein : “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”

En lo social

En lo colectivo social podemos estar experimentando cambios repentinos en materia política económica. Puede que hayan muchas rupturas, cortes y tensiones en la esfera publica. Asociaciones políticas que se cortan abruptamente. Decisiones impulsivas que llevaran a que se rompa una estabilidad, teniendo como consecuencia que un sector social mayoritario reaccione fuertemente. Con Urano como protagonista la cosa se puede poner disruptiva, fuera de lo normal, con sorpresas en las alianzas políticas, económicas incluso entre países. Hay una estabilidad que se quiebra y que implica obligadamente a transformarse. Tendremos novedades acerca de la escalonada creciente que esta teniendo la IA sobre la vida humana, y las improntas negativas que ya esta dejando. Se aproximan tiempos de grandes revoluciones sociales con estos titanes a la cabeza, Urano y Plutón. Esta posición implica un reto que nos estimula a elevarnos por encima de sistemas de valores tradicionales. Puede despertar en el colectivo la sensación de perdida, pues hay una vieja manera de hacer las cosas, de estar en la tierra que ya esta mostrando su caducidad. Se estarán cuestionando fuertemente y a nivel histórico, como se gana dinero, la concepción de trabajo que sostenemos en estas sociedades productivistas. Urano puede traer toda una revolución científica, tecnológica o bien puede inspirar una nueva manera de nhacer o ganar dinero por ejemplo. Como Urano se junta a la luna llena que se dará en Tauro puede haber una fuerte necesidad de volver a formas sencillas de vivir, puede que la sociedad se plantee fuertemente el destino de la tierra, la manera en la que vivimos y nos relacionamos con lo natural y el planeta tierra.

Como la luna se llena en Tauro y esta cerca de Urano podemos tener también grandes eventos naturales con posibilidades de cambios radicales en el clima, situaciones de catástrofes sobre todo con el elemento agua. Por eso será una semana importante para ir con "pies de plomo" en todo lo que se emprenda.

Recordemos que no hay otro mundo, ni vamos a poder comprar otro. Existe otra manera de habitarlo. Con Urano estaremos experimentando una fuerte necesidad de expresarnos de manera muy distinta, de crear otras realidades. Urano nos empuja a experimentar lo que aun no se ha pensado. Nos obliga a romper con el pasado, entrando en una mayor conciencia acerca de la necesidad de sentir libertad, de liberarse de todo lo que oprime, lo que es seriado que niega lo propiamente autentico. Con la luna y Urano juntos pueden materializarse ideas inconscientes, todo lo que esta en el campo de lo invisible, es un excelente momento para abrirse a una visión espiritual nueva mas intuitiva y conectada con el nuevo mundo que anhelamos.

Que sea con confianza, paz y todo el amor que puedas.

Estrellas para todos.