Dante Gebel, pastor evangélico y fundador de una de las megaiglesias hispanas más importantes de Estados Unidos, emerge ahora como figura política en Argentina. Es el referente principal del nuevo espacio político Consolidación Argentina, que busca impulsarlo como candidato a presidente en las elecciones de 2027.

Para demostrar su fuerza territorial, el partido organizó un acto en el microestadio de Lanús, aunque Gebel no estuvo presente debido a que se encuentra realizando una gira internacional con su conferencia “Presidante World Tour Despedida”, actualmente en Guatemala. La organización política está liderada por Lucas Aparicio, Eugenio Casielles, Juan Pablo Brey y Walter Erviti, quienes integran la mesa promotora que trabaja en la candidatura presidencial con un perfil evangélico.

El evento, denominado “Encuentro Nacional y Federal”, reunió a representantes de diversos sectores políticos, sindicales, académicos, sociales, deportivos y empresariales para mostrar un respaldo amplio y diverso al proyecto que busca llevar a Gebel a la presidencia.

Los comienzos de Dante Gebel

La historia personal del pastor comienza en 1968 en Billinghurst, una localidad del oeste bonaerense. Creció en una familia obrera con raíces inmigrantes: su madre de ascendencia inglesa y su padre, carpintero de origen alemán. En su vida, Gebel ha relatado episodios que considera milagrosos, como la recuperación de su madre de una enfermedad oncológica tras una oración en un servicio evangélico, y la superación del alcoholismo de su padre, quien también se integró a la fe religiosa.

Además, Gebel ha compartido que fue diagnosticado con síndrome de Asperger, una condición dentro del espectro autista que forma parte de su historia de superación personal. Su vínculo con la iglesia comenzó en la adolescencia, cuando se desempeñaba como músico, tocando la batería y cantando en campañas evangelistas.

En 1990 se casó con Liliana, y juntos iniciaron un programa de radio cristiano dirigido a jóvenes, que rápidamente ganó popularidad. Este crecimiento lo llevó a predicar en diversas iglesias, hasta que en 1996 organizó el evento “Superclásico” en el Estadio José Amalfitani, reuniendo a más de 50.000 personas con la participación de Palito Ortega. Este formato se replicó en escenarios como el Estadio Monumental y la Plaza de la República, consolidando su fama como predicador masivo en los años '90.

Entre 2009 y 2012, Gebel fue pastor en la Catedral de Cristal en California, donde multiplicó la asistencia de 300 a casi 3.000 fieles. Posteriormente, la congregación se trasladó al Centro de Convenciones de Anaheim bajo el nombre Iglesia Favorday. En 2014 fundó la River Church, una de las megaiglesias latinas más grandes de Estados Unidos, que actualmente lidera.

Su estilo histriónico y motivador lo diferencia de otros líderes evangélicos. Además, incursionó en televisión con el Dante Night Show y en la actuación. En 2023 ganó el premio Martín Fierro como mejor presentador de televisión en Miami y actualmente conduce el programa La Divina Noche, con un tono humorístico y motivador que le ha dado una gran popularidad, acumulando 2,3 millones de seguidores en Instagram.

Dante Gebel, pastor y candidato presidencial en Argentina 2027

Un episodio que generó controversia fue cuando Gebel mostró una Ferrari F355 Spider amarilla que, según afirmó, un fiel le regaló y dejó frente a su iglesia en California. “Cuando afirmo que Dios bendice extravagantemente, no exagero”, expresó en redes sociales. Para anticiparse a críticas, aclaró: “Antes que los dadores de los bienes ajenos digan: ‘Dáselo a los pobres’, aclaro que ya la volví a sembrar; para que se transforme en bendición para otra gente”.

Consolidación Argentina busca aprovechar la popularidad y el perfil comunicacional de Gebel para convencerlo de dar el salto a la política nacional, apuntando a la candidatura presidencial en 2027, combinando su experiencia religiosa y mediática con un proyecto político de alcance federal.