El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa una situación de fuerte tensión tras la denuncia pública de un plan oficial que contempla el despido de 700 técnicos y profesionales. Esta medida generó un conflicto interno y preocupación en el sector laboral del organismo.

Según los denunciantes, el recorte afectaría a una parte significativa del personal especializado, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos y servicios vinculados a la tecnología industrial en el país. Hasta el momento, las autoridades no han brindado una respuesta oficial que aclare la situación o detenga el proceso.

El conflicto se suma a un contexto complejo para el INTI, que ha sido clave en el desarrollo tecnológico y científico nacional. Los trabajadores afectados expresan incertidumbre y rechazo ante la posibilidad de perder sus empleos y advierten sobre las consecuencias que estos despidos podrían acarrear para la industria local.

Mientras tanto, el reclamo por la preservación de las fuentes laborales y el mantenimiento del nivel técnico del instituto continúa ganando apoyo en distintos sectores, generando un llamado a la reflexión sobre las políticas públicas destinadas a la ciencia y la tecnología.