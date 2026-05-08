24/7 Canal de Noticias presenta un programa especial a un año del pontificado del papa León XIV

Este viernes a las 21 horas, 24/7 Canal de Noticias emitirá un programa especial dedicado al primer año de pontificado del papa León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025 para suceder al argentino Francisco al frente de la Iglesia Católica.

Robert Francis Prevost asumió la conducción del Vaticano en un contexto marcado por profundas divisiones dentro del clero y por conflictos políticos, sociales y bélicos que atraviesan distintas regiones del mundo. A un año de su elección, el especial propondrá un espacio de análisis y reflexión sobre los desafíos que enfrenta el pontífice y las continuidades de su liderazgo respecto del legado de Francisco.

El obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, analizó el primer año del Papa León XIV.

El programa León XIV: el primer año de un pontificado bajo la sombra de Francisco contará con la conducción del periodista Pablo Montanaro, jefe de Redacción de Mejor Informado, quien además tuvo la oportunidad de estar en Roma durante los días históricos en que se realizó la elección del nuevo papa en el Vaticano.

Lucrecia Casemajor, comunicadora eclesiástica, en los estudios de 24/7..

Participarán como invitados el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, y la periodista y comunicadora eclesiástica Lucrecia Casemajor, quienes aportarán sus miradas sobre el rumbo de la Iglesia Católica bajo el liderazgo de León XIV, el impacto de sus primeras decisiones y el escenario internacional que atraviesa el mundo actual.

El especial buscará acercar a la audiencia un análisis profundo sobre el presente del Vaticano y el rol de la Iglesia frente a los desafíos contemporáneos.

Por la pantalla de 24/7 Canal de Noticias, este viernes desde las 21 horas.