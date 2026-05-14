Desde el 14 de mayo, los usuarios argentinos podrán consultar sus prescripciones electrónicas de medicamentos directamente desde sus teléfonos móviles a través de la aplicación Mi Argentina. Esta funcionalidad fue desarrollada por el Ministerio de Salud con el objetivo de facilitar el acceso a la información médica de forma ágil y segura.

La implementación se basa en la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un código nacional que garantiza la localización precisa y segura de cada receta emitida, evitando duplicidades. Cada receta electrónica está vinculada al CUIL del paciente, lo que permite su consulta personalizada en la plataforma.

Cómo utilizar el servicio

Para utilizar el servicio, los usuarios deben habilitar la función de Receta Electrónica en la aplicación y otorgar autorización para que el sistema de salud comparta sus datos con Mi Argentina. Esto asegura que solo el titular de la prescripción tenga acceso a la información.

Este avance tecnológico fomenta la interoperabilidad entre distintas plataformas de prescripción y repositorios de recetas, utilizando estándares internacionales que garantizan la integridad y confidencialidad de los datos mediante protocolos seguros y mecanismos de trazabilidad.

De esta manera, el Ministerio de Salud promueve un sistema más transparente y eficiente para la gestión de recetas electrónicas, facilitando a los ciudadanos el seguimiento de sus tratamientos médicos desde cualquier lugar y en cualquier momento.