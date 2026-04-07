El 7 de abril se celebra cada año el Día Mundial de la Salud en honor a la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Esta fecha recuerda el compromiso global por promover el bienestar y garantizar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad.

La historia de esta conmemoración se remonta al 22 de julio de 1946, cuando representantes de 61 países miembros de las Naciones Unidas y otros 10 gobiernos firmaron la constitución de la OMS en Nueva York. Dos años después, el 7 de abril de 1948, la organización entró en vigencia, estableciendo así este día como una ocasión para reflexionar sobre los avances y desafíos en salud pública.

Cada edición del Día Mundial de la Salud se centra en un lema específico que busca movilizar a la opinión pública y fomentar la acción conjunta de autoridades, instituciones y ciudadanos. Para 2026, el lema elegido es 'Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia', que resalta la importancia de la colaboración científica a nivel global para mejorar la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta.

Una sola salud, el manifiesto para este año

La campaña de este año pone especial énfasis en el enfoque de 'Una sola salud', que promueve la cooperación entre sectores de salud humana, animal y ambiental. Según la OMS, “la campaña destaca tanto los logros científicos como la cooperación multilateral necesaria para convertir la evidencia en acción, centrándose especialmente en el enfoque de 'Una sola salud'”.

Además, la prevención es un pilar fundamental en esta conmemoración. Adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos regulares contribuye a reducir la incidencia de enfermedades, disminuir costos en tratamientos y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

El doctor Luis Alberto López, docente de Atención Primaria, subrayó la relevancia de las vacunas en la prevención: “Hoy contamos con vacunas para la prevención de enfermedades como el cáncer cérvico-uterino, incluidas en el calendario de vacunación. Gracias a vacunas seguras, muchas enfermedades han sido erradicadas y la expectativa de vida ha aumentado en las últimas décadas”.

El lema 2026 también busca fortalecer la confianza en la salud pública, en un contexto donde la desinformación y el rechazo a las vacunas y tratamientos han aumentado en ciertos sectores. La ciencia y la investigación se presentan como herramientas clave para enfrentar estas barreras y salvar vidas.

Este año, dos eventos internacionales resaltan el enfoque integral de la salud: la Cumbre Internacional 'Una sola salud' y el Foro Mundial de los Centros Colaboradores de la OMS. Ambos reunirán a miles de científicos y expertos de más de 80 países para compartir conocimientos y soluciones innovadoras.

Día Mundial de la Salud 2026: historia y lema de la conmemoración

La conmemoración invita a reflexionar sobre la salud como un derecho humano universal, accesible para todos sin importar su ubicación, situación económica o social. El llamado es a trabajar de manera conjunta entre profesionales, instituciones y la comunidad para enfrentar los múltiples factores que influyen en el bienestar.