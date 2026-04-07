La coqueluche, también conocida como tos ferina o pertussis, está generando preocupación en Argentina debido a un aumento sostenido de casos durante 2025 y las primeras semanas de 2026, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. Después de un período de baja circulación, esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa vuelve a encender las alarmas sanitarias.

La Dra. Natalia Chillo, directora coordinadora de Medicina Preventiva del municipio de Tigre, explicó que "la coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayor morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños". Destacó además que su elevada transmisibilidad, sobre todo en ambientes de contacto cercano como hogares y escuelas, hace imprescindible un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno para evitar su propagación.

La vacuna contra la coqueluche forma parte del Calendario Nacional de Vacunación

Se aplica en distintas etapas: a los 2, 4, 6, 15-18 meses, 5 y 11 años, además de una dosis durante la semana 20 de embarazo. Esta estrategia busca proteger principalmente a los lactantes, el grupo más vulnerable a complicaciones severas. También se recomienda la vacunación periódica para el personal sanitario en contacto con menores de un año y para convivientes de recién nacidos prematuros extremadamente bajos de peso.

Durante 2025, se notificaron en el país 6.830 casos sospechosos de coqueluche, con 1.206 confirmados, lo que representa la cifra más alta desde 2020. Las muertes asociadas sumaron 11, todas en niños menores de dos años. "La tendencia continúa en 2026", afirmó la Dra. Chillo, detallando que en las primeras 11 semanas se reportaron 824 casos sospechosos y 252 confirmados, superando los registros de años anteriores para el mismo período.

La Dra. Ximena Juárez, pediatra infectóloga del Hospital Pedro Elizalde y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), señaló que en su hospital han observado un aumento significativo de casos, algunos requiriendo internación, y resaltó que "una gran proporción de estos niños no contaba con el esquema completo de vacunación para coqueluche".

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó un incremento en los casos de tos ferina en diez países del continente durante 2025, incluyendo a Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú. A nivel regional, luego de una caída progresiva entre 2015 y 2019 y un nuevo mínimo en 2022, se registró un fuerte repunte con 11.202 casos en 2023 y 66.184 en 2024.

La Dra. Juárez atribuye este aumento a una caída en las tasas de vacunación: "La vacuna es la mejor medida de prevención contra la Bordetella pertussis, que es la bacteria que causa esta enfermedad. Por eso es importante vacunar a los niños y completar los esquemas para que tengan la protección adecuada". En Argentina, las coberturas vacunales muestran una disminución progresiva, lo que incrementa el número de personas susceptibles a infectarse.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias llaman a reforzar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico precoz y la notificación de casos. Además, enfatizan la necesidad de recuperar esquemas incompletos y fortalecer las campañas de vacunación para reducir la circulación de la bacteria y evitar cuadros graves, especialmente en los grupos más vulnerables.