Los equipos de salud de las distintas regiones sanitarias de Neuquén continúan durante enero con jornadas especiales de vacunación, con horarios ampliados en centros de salud y acciones territoriales en eventos y fiestas populares. La iniciativa busca facilitar el acceso a las vacunas y garantizar que la población pueda iniciar o completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación.

Desde el Ministerio de Salud se informó que estas acciones se enmarcan en la campaña provincial de inmunización y apuntan a acercar las vacunas a toda la comunidad, reforzando el derecho a la salud de neuquinos y neuquinas en todo el territorio.

Además, se recordó que todos los centros de salud de la provincia y el Vacunatorio 14 de Octubre, ubicado en la ciudad de Neuquén, atienden de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.

Horarios extendidos por región sanitaria

Hospital de Zapala: martes y jueves, de 8 a 18.

Hospital San Martín de los Andes: miércoles, de 8 a 20, y sábados, de 8 a 14.

En la Región Sanitaria Alto Neuquén se llevará adelante jornadas de vacunación durante el período de fiestas populares

Centenario

Sarmiento II: sábados, de 8 a 20.

Vista Alegre Norte: miércoles, de 8 a 20.

Vista Alegre Sur: viernes, de 8 a 20.

Neuquén capital (Vacunación de 8 a 20 horas)

Centro de Salud Colonia Rural Nueva Esperanza: miércoles, jueves y sábados cada 15 días (17 y 31 de enero, 14 y 28 de febrero).

Centro de Salud Sapere: lunes, miércoles y sábados.

Centro de Salud Confluencia: lunes a sábados.

Centro de Salud Valentina Sur: lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.

Centro de Salud Parque Industrial Neuquén: martes y jueves.

Centro de Salud Villa Florencia: lunes y miércoles.

Centro de Salud San Lorenzo Sur: martes, miércoles y jueves.

Centro de Salud Almafuerte: martes, jueves y sábados.

Desde Salud reiteraron la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, especialmente en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, y destacaron que las jornadas especiales permiten ampliar la cobertura y el acceso en toda la provincia.