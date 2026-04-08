El Gobierno Nacional lanzó oficialmente la convocatoria para el programa de Vouchers Educativos 2026, destinado a familias que envían a sus hijos a instituciones educativas privadas con financiamiento público.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicó este miércoles en el Boletín Oficial la resolución que establece el nuevo calendario de inscripción y las modificaciones en el reglamento para el próximo ciclo lectivo.

Los interesados tienen plazo hasta el 30 de abril para completar la inscripción a través de un trámite 100% digital que requiere una cuenta activa en la plataforma Mi Argentina a nombre del responsable del menor.

Aliviar el costo de los colegios privados

El programa apunta a aliviar el costo de las cuotas escolares en colegios privados que cuenten con al menos un 75% de financiamiento público, y está dirigido a estudiantes de hasta 18 años que cursen niveles inicial, primario y secundario.

Uno de los requisitos fundamentales para acceder al beneficio es que el ingreso familiar total no supere los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), asegurando así que el aporte alcance a sectores de clase media y vulnerables que optan por la educación privada con gestión pública.

La resolución de 2026 introduce cambios técnicos en el reglamento vigente desde 2024, con el objetivo de mejorar los controles y garantizar que el aporte llegue correctamente a las familias beneficiarias.

Cómo inscribirse en los vouchers educativos 2026 y quiénes pueden acceder

Estas modificaciones fueron validadas por áreas de auditoría interna y técnica, quienes ajustaron los procedimientos de evaluación para lograr una asignación más eficiente y adaptada a las necesidades del ciclo lectivo.

Es importante destacar que quienes ya recibían el voucher en 2025 deben inscribirse nuevamente, ya que el sistema no renueva automáticamente la asistencia.