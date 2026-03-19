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PARITARIAS CALIENTES

Educación garantizó aumentos y bono salarial luego de que UnTER definió insuficiencia en la paritaria docente

El Gobierno de Río Negro ratificó que en marzo se aplicará un incremento del 5,29% y se abonará un bono extraordinario de $250.000 en dos cuotas. La decisión se sostiene pese a que el gremio docente declaró insuficiente la propuesta salarial en el congreso

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 12:09
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Tras la definición gremial de insuficiencia en paritarias, el Gobierno confirmó que se aplicará la suba del 5,29% y el pago de un bono en dos cuotas

Tras la decisión de la UnTER de declarar insuficiente la propuesta salarial, el gobernador Alberto Weretilneck ratificó que la Provincia cumplirá con los compromisos asumidos en paritarias y que cada docente rionegrino recibirá los aumentos y sumas acordadas. “Vamos a cumplir con lo que habíamos acordado en paritarias, más allá de la decisión del gremio de declarar insuficiente la propuesta. Nuestro compromiso es con cada docente rionegrino”, afirmó.

La medida se aplicará en los haberes de marzo e incluye un incremento del 5,29%, correspondiente a la inflación de los últimos meses. Además, se abonará un bono extraordinario de $250.000 en dos cuotas, comenzando con el primer pago este viernes 20.

El anuncio llega en un contexto de tensión con el gremio docente, que la había considerado insuficiente. Sin embargo, Weretilneck remarcó que la gestión provincial mantiene la decisión de sostener el sistema educativo y garantizar la palabra empeñada: “A pesar de la pérdida de recursos y de las dificultades económicas que atraviesa el país, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los trabajadores públicos tengan la mejor remuneración posible”.

La medida también contempla mejoras específicas para sectores que enfrentan mayores dificultades. En 130 escuelas de la Región Andina y Sur se incrementará el ítem de ubicación entre un 20% y un 40%. Asimismo, se elevaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 kilómetros mensuales y supervisores que superan los 2.500 kilómetros.

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