Las restricciones judiciales aplicadas a las plataformas Magis TV y Xuper TV en Argentina provocaron que miles de usuarios busquen alternativas para continuar accediendo a series, películas y canales en vivo.

Ante los bloqueos por geolocalización que comenzaron a afectar estas aplicaciones, muchas personas optaron por utilizar servicios de VPN para sortear las limitaciones y mantener el acceso a los contenidos.

Usuarios argentinos recurren a VPN y versiones alternativas para sortear bloqueos en Magis TV y Xuper TV

Las actualizaciones y las necesidades de versiones pagas

El caso de Xuper TV generó complicaciones adicionales cuando la plataforma implementó la exigencia de actualizar a una versión paga para seguir funcionando, lo que llevó a los usuarios a compartir una alternativa conocida como “Xuper TV Black”.

Esta versión “black” se difundió principalmente a través de Downloader, una aplicación popular para instalar archivos APK en Smart TV y dispositivos TV Box con sistema Android. Según quienes ya la emplean, esta variante funciona en ambos dispositivos, aunque mantienen la necesidad de una VPN activa para evitar los bloqueos detectados en el país.

El fenómeno refleja la creciente búsqueda de métodos alternativos para acceder a plataformas de streaming no oficiales en un contexto cada vez más restrictivo para aplicaciones como Magis TV y Xuper TV en Argentina.