Un estudio reciente revela que un cuarto de las mujeres pertenecientes a la Generación Z percibe que deben optar entre desarrollar una relación amorosa o enfocarse en su carrera profesional. Este dilema emerge como uno de los mayores desafíos que enfrentan, según expertas en psicología y relaciones.

La encuesta, realizada por la plataforma EduBirdie a 2.000 jóvenes, indica que el 25% considera imposible conciliar el éxito laboral con la vida sentimental debido a presiones sociales y desigualdades estructurales que aún persisten. En contraste, el 47% aspira a tener una relación estable, hijos y un empleo seguro, mientras que el 23% prefiere priorizar su independencia y desarrollo personal, incluso si eso implica permanecer soltera.

Vida profesional vs vida personal: el mayor desafío de la Generación Z

La psicóloga Wendy Walsh, de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, destaca que “la tensión entre la vida profesional y personal ha sido el mayor desafío para las mujeres a lo largo de la historia”. Esta dificultad se agrava por la brecha salarial, que en Estados Unidos sitúa a las mujeres ganando en promedio 81 centavos por cada dólar que perciben los hombres, un factor que impulsa a muchas jóvenes a enfocarse primero en su carrera.

Walsh señala que muchas mujeres de la Generación Z desean “poder tenerlo todo, pero no al mismo tiempo”, eligiendo postergar la vida sentimental hasta consolidar su independencia económica. La especialista resalta que, aunque es posible compatibilizar ambos ámbitos, esto requiere un apoyo mutuo en la pareja, pues “las relaciones sanas se basan en la interdependencia”. Recomienda buscar compañeros que respalden los proyectos personales y acompañen el crecimiento profesional.

Generación Z y el desafío de conciliar amor y carrera profesional

Profesionales aconsejan valorar en las relaciones aspectos como la coherencia en la conducta, la responsabilidad y la capacidad de generar confianza y tranquilidad, que son esenciales para construir vínculos sólidos capaces de sostener tanto el desarrollo personal como profesional.

La importancia de revisar los modelos tradicionales de pareja y familia. Propone que el hombre no solo sea proveedor, sino un aliado activo en las tareas domésticas y la vida cotidiana, lo que favorece relaciones más igualitarias y permite que ambos miembros crezcan plenamente.

Estudios internacionales, como los del Pew Research Center, reflejan que las mujeres de la Generación Z valoran cada vez más la cooperación, la flexibilidad y el bienestar emocional en las relaciones, impulsando nuevas dinámicas familiares basadas en la corresponsabilidad y el acompañamiento mutuo.

Generación Z y el desafío de conciliar amor y carrera profesional

La Asociación Americana de Psicología advierte que la falta de equilibrio entre vida laboral y personal puede afectar decisiones importantes como la maternidad, la pareja y la carrera profesional. Por ello, señala que políticas de conciliación, licencias parentales y ambientes laborales inclusivos son fundamentales para que las nuevas generaciones no deban elegir entre crecimiento personal y vida afectiva.

En definitiva, la Generación Z está transformando los roles de género tradicionales y promoviendo relaciones y proyectos basados en la autonomía, la cooperación y el apoyo mutuo, aunque aún enfrenta barreras estructurales que limitan plenamente estas aspiraciones.