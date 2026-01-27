Mientras la grilla de 2026 empieza a tomar forma, Gran Hermano Generación Dorada dejó de ser una incógnita difusa para transformarse en una fecha concreta. La confirmación llegó de la mano de quien mejor conoce el pulso del formato y volvió a encender la expectativa de los fanáticos.

Fue Santiago del Moro quien puso el dato sobre la mesa y despejó cualquier especulación: el reality volverá a la pantalla el lunes 23 de febrero de 2026. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, con el tono medido que suele usar cuando sabe que una información va a tener impacto inmediato. En cuestión de minutos, la cuenta regresiva quedó oficialmente activada.

Santiago del Moro volverá a ocupar el rol central del programa, al frente de las galas, los debates y los momentos decisivos, tal como ocurrió en las últimas ediciones que dominaron el rating. Su continuidad no sorprendió, pero sí funcionó como una señal clara de que la apuesta busca sostener una identidad reconocible, aun cuando el formato promete cambios.

Esta nueva temporada tendrá un peso simbólico especial. A 25 años del debut de Gran Hermano en la televisión argentina, Generación Dorada intentará combinar la esencia clásica del encierro con una lógica renovada. Desde la producción hablan de una casa completamente distinta, nuevas dinámicas de juego y un vínculo más profundo con el público a través de plataformas digitales y contenidos pensados para streaming.

La experiencia multiplataforma será uno de los ejes centrales. Además de lo que ocurra dentro de la casa, habrá material exclusivo en redes, instancias paralelas de análisis y una presencia digital mucho más activa, pensada para ampliar el alcance del reality más allá de la pantalla tradicional.

En cuanto a los participantes, por ahora reina el hermetismo. Lo que sí comenzó a trascender es que no se tratará de una edición integrada solo por anónimos. La idea que circula en los pasillos de la producción apunta a una combinación de perfiles: figuras conocidas, personalidades mediáticas y jugadores seleccionados por su capacidad de generar relato dentro del juego.

En ese contexto, empezaron a sonar nombres, siempre en potencial. Según versiones difundidas en programas de espectáculos, algunos candidatos ya habrían avanzado en instancias clave del proceso, que incluye castings intensivos, evaluaciones psicológicas y estudios médicos. Entre los nombres mencionados aparecen Samantha Farjat, Kennys Palacios y Alex Caniggia, aunque hasta ahora no hubo confirmaciones oficiales.

Lo cierto es que, con la fecha ya definida y Santiago del Moro confirmado, Gran Hermano Generación Dorada empieza a tomar forma real. Falta conocer quiénes cruzarán la puerta de la casa, pero el escenario ya está armado y el reloj, definitivamente, empezó a correr.