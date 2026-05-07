En un nuevo capítulo de La Fórmula Podcast, Oriana Sabatini dio a conocer su primera novela, Podría quedarme acá, y profundizó en el largo y disciplinado camino que implicó su escritura, un proceso que se extendió durante dos años con trabajo diario.

La cantante y actriz explicó que este proyecto nació de una inquietud personal y que, a lo largo de la creación, desarrolló un fuerte vínculo emocional con sus personajes. Sobre la entrega final del manuscrito, confesó: “Nunca jamás por alguien ficticio. Y me pasó con estos personajes que decía: ‘¡Wow! Es una despedida’. Además también es muy loco porque esos personajes siento que al escribirlos es como que conocés todo, pero absolutamente todo de ellos”.

Cantante, actriz, madre y ahora autora de una ficción

Además de relatar el proceso de escritura, Oriana abordó la exposición que implica escribir ficción basada en experiencias propias, especialmente tocando temas delicados como la salud mental, la depresión y los trastornos alimenticios. Destacó la importancia de la escritura como herramienta para procesar emociones y confesó que atravesar estos temas le permitió liberarse: “Siento que me saqué una mochila. Fue mi forma de quitarme la presión que me puse a mí misma de tener que ser de una manera”.

La artista, que también se ha formado en tanatopraxia —una técnica para el acondicionamiento de cuerpos para velatorios—, explicó cómo esta profesión le ayudó a canalizar su curiosidad por la muerte, un tema que siempre le ha interesado profundamente. “La muerte es el misterio más grande de la vida”, afirmó, y señaló que esta formación incluso le sirvió para enriquecer la escritura de su novela.

En paralelo a su faceta artística y literaria, Oriana atraviesa una nueva etapa personal como madre de una bebé de casi dos meses. Reflexionó sobre la transformación física y emocional que implica la maternidad, describiéndola como “lo más hardcore que hay en esta vida” y una experiencia que no se valora lo suficiente. Comentó que el embarazo y el posparto la cambiaron por completo, tanto en lo corporal como en lo emocional.

Oriana Sabatini y su novela sobre salud mental, maternidad y tanatopraxia

Sobre el bienestar, Oriana expresó que lo encuentra en actividades sencillas que nutren el alma, como leer, escribir y compartir con sus seres queridos. “Siento que es bienestar absoluto, que es mucho mejor que cualquier détox, cualquier deporte, cualquier suplemento que puedas tomar”, afirmó, destacando la importancia de reconectar con la esencia personal y la simplicidad para alcanzar la paz interior.

Finalmente, la artista compartió un mensaje inspirador sobre la curiosidad como motor de la vida: “Nunca dejar de ser curiosa. Siento que si dejas de ser curioso en la vida un poco te mata. Si ya nada te genera intriga, ganas de saber, averiguar, aprender y conocer…”.