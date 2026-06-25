El 25 de junio es una fecha que ha sido testigo de numerosos acontecimientos trascendentales tanto en Argentina como en el ámbito internacional. Desde el nacimiento de grandes personalidades hasta hechos históricos y culturales que dejaron huella.

En 1903 nació en la India Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, autor de obras emblemáticas como Rebelión en la granja y 1984. Participó en la Guerra Civil Española apoyando al bando republicano, experiencia que relató en Homenaje a Cataluña. Falleció en 1950 víctima de tuberculosis.

En 1912, la localidad santafesina de Alcorta fue escenario del llamado Grito de Alcorta, una protesta de chacareros contra los terratenientes que derivó en la formación de la Federación Agraria Argentina, un hito en la lucha por los derechos de los pequeños arrendatarios rurales.

El 25 de junio de 1926 nació en Austria Ingeborg Bachmann, una de las figuras literarias más importantes en lengua alemana del siglo XX. Entre sus obras destacan los poemarios El tiempo diferido y Invocación de la Osa Mayor, así como la novela Malina, parte de un ciclo llamado Tipos de muerte. Falleció en Roma en 1973.

En Londres, en 1963, llegó al mundo Georgios Kyriacos Panayiotou, conocido mundialmente como George Michael. Su fama estalló en los años ochenta como parte del dúo Wham!, y luego con su carrera solista vendió más de 80 millones de discos. Murió en 2016 por un fallo cardíaco mientras dormía.

Un hito tecnológico se registró en 1967 con la primera transmisión televisiva vía satélite entre varios países, llamada Our World. El momento más recordado fue la presentación en vivo de los Beatles desde el Reino Unido interpretando "All You Need Is Love", vista por millones alrededor del mundo.

La primera estrella en el Mundial 1978

En el ámbito deportivo, 1978 fue una fecha histórica para Argentina: la Selección nacional conquistó su primer Mundial de fútbol como local. En el estadio Monumental, el equipo dirigido por César Luis Menotti venció a Holanda 3-1 en tiempo suplementario. Mario Kempes anotó dos goles y fue el máximo goleador del torneo. La entrega del trofeo estuvo a cargo del dictador Jorge Rafael Videla, en un contexto político marcado por la represión.

En 1983 falleció en Ginebra Alberto Ginastera, reconocido compositor argentino y discípulo de Aaron Copland. Entre sus obras más destacadas se encuentran el ballet Estancia y la ópera Bomarzo, esta última censurada durante la dictadura de Onganía. También fue maestro de figuras como Astor Piazzolla.

El filósofo francés Michel Foucault murió en 1984 víctima de HIV. Fue un influyente pensador del siglo XX, autor de obras fundamentales como Historia de la locura en la época clásica, Vigilar y castigar y la serie Historia de la sexualidad.

En 1994, Argentina ganó contra Nigeria 2-1 en el Mundial de Estados Unidos con dos goles de Claudio Caniggia. Sin embargo, ese partido marcó la despedida de Diego Maradona en mundiales luego de dar positivo por efedrina en un control antidoping, lo que le valió una suspensión de quince meses. Maradona declaró: “Me cortaron las piernas”.

El 25 de junio de 1997 falleció Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés más reconocido del mundo. Fue co-inventor del regulador de buceo y recorrió los océanos con su barco Calypso, difundiendo el conocimiento sobre la vida submarina y promoviendo la conservación ambiental.

En 2009 murió Michael Jackson tras sufrir un paro cardíaco en su casa de Los Ángeles, relacionado con la administración de propofol y benzodiacepinas. Su médico personal fue condenado por intoxicación. La muerte del Rey del Pop reunió frente a las pantallas a unos 2.500 millones de espectadores y estuvo rodeada de controversias sobre denuncias de abuso, aunque fue absuelto en 2005.

En 2015 falleció Alejandro Romay, destacado empresario argentino de medios. Comenzó como locutor y fue dueño de Canal 9, Radio Libertad y la Guía de la Industria. Recuperó Canal 9 tras la dictadura y luego vendió la señal en 1997, retirándose del negocio.

Efemérides del 25 de junio: hechos destacados en Argentina y el mundo

Dos semanas antes de cumplir 84 años, murió Isabel Sarli, ícono del cine erótico argentino. Originaria de Concordia, Entre Ríos, fue descubierta por Armando Bó y protagonizó películas emblemáticas como El trueno entre las hojas y La diosa impura, marcando un hito con el primer desnudo frontal en el cine nacional. Tras una retirada tras la muerte de Bó, regresó al cine en 2010.

Además, el 25 de junio se conmemora el Día Mundial Antitaurino y el Día Mundial del Vitiligo, jornadas dedicadas a la concientización sobre estas temáticas.