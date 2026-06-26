El 26 de junio es una fecha con múltiples hechos destacados tanto en Argentina como en el ámbito internacional. En 1891, se fundó la Unión Cívica Radical (UCR) tras la división de la Unión Cívica. El grupo liderado por Leandro Alem constituyó un partido que aún permanece activo y que ha tenido un papel fundamental en la política argentina, impulsando el sufragio libre y llegando al gobierno con figuras como Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear. La historia del radicalismo también estuvo marcada por golpes militares y divisiones internas, aunque en 1983 con Raúl Alfonsín logró una histórica victoria electoral sobre el peronismo.

En el plano internacional, un 26 de junio de 1908 nació en Santiago de Chile Salvador Allende, médico y político socialista que se convirtió en el primer marxista en llegar democráticamente al poder en América Latina. Durante su presidencia, nacionalizó la industria del cobre y enfrentó la oposición de la derecha, hasta que fue derrocado en 1973 durante el golpe militar que instauró la dictadura de Augusto Pinochet.

El 26 de junio de 1933 vio el nacimiento de Claudio Abbado en Milán, reconocido director de orquesta que dirigió importantes agrupaciones como las Sinfónicas de Londres y Chicago, y la Filarmónica de Berlín. Abbado visitó Argentina en el año 2000 y falleció en 2014, dejando un legado significativo en la música clásica.

En 1970 falleció Leopoldo Marechal, escritor argentino nacido en Buenos Aires en 1900. Su obra más emblemática es la novela Adán Buenosayres, publicada en 1948, además de múltiples cuentos, poemas, ensayos y obras teatrales que aportaron al desarrollo cultural nacional.

Un 26 de junio de 2000 se presentó en Washington el primer borrador del código genético humano, un avance científico que completó el 97% del genoma. Este logro, financiado por fondos públicos y privados, fue anunciado por el presidente Bill Clinton acompañado por el primer ministro británico Tony Blair y representa un hito para la medicina y el estudio de enfermedades hereditarias.

Uno de los hechos más trágicos ocurridos un 26 de junio fue en 2002, cuando en plena crisis argentina, la represión policial en el Puente Pueyrredón causó la muerte de los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ambos, integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados, fueron asesinados por la policía bonaerense en Avellaneda. Las imágenes difundidas poco después confirmaron la responsabilidad policial y llevaron a condenas penales. Este suceso impactó profundamente en la sociedad y aceleró el adelanto de las elecciones presidenciales bajo el gobierno de Eduardo Duhalde.

En el ámbito deportivo, el 26 de junio de 2011 marcó un momento histórico para el fútbol argentino cuando River Plate descendió por primera vez en su historia tras empatar contra Belgrano de Córdoba en el Monumental. El equipo millonario había perdido la ida por 2 a 0 en Córdoba y, aunque anotó un gol temprano en la revancha, un penal errado y el empate final sellaron su descenso, que duró un año.

Efemérides del 26 de junio: hechos clave en Argentina y el mundo

Finalmente, el 26 de junio de 2020 falleció Hermes Binner, médico y político santafesino que fue intendente de Rosario, diputado nacional y el primer gobernador socialista de Argentina. Su carrera política estuvo marcada por su liderazgo en el Frente Amplio Progresista y su candidatura presidencial en 2011, donde obtuvo un 17% de los votos.

Además de estos acontecimientos históricos, el 26 de junio es reconocido internacionalmente como el Día en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y el Día de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, fechas establecidas por la Asamblea General de la ONU para concientizar sobre estos temas.