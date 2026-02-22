Con vistas a las elecciones, Juan Peláez volvió a la conducción de la UCR de Neuquén

En un acto que se llevó a cabo el viernes por la tarde, el exsecretario de Producción e Industria de Neuquén, Juan Peláez volvió a asumir la presidencia de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Provincia en reemplazo de Luis Pusterla, con el objetivo de fortalecer el partido con vistas a las elecciones 2027, donde el espacio blanco y rojo tratará de ser protagonista.



“Asumí la presidencia de la UCR de Neuquén y eso representa para mí un enorme orgullo y responsabilidad. Quiero agradecer a todos mis correligionarios que nuevamente han confiado en mí para tan importante tarea, como es conducir nuestro partido”, expresó Peláez en su cuenta de X luego del acto.



El acto contó con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien participó del encuentro el mismo día en que se reunió con Rolando Figueroa para la pavimentación de un tramo clave de la Ruta 40.



“Agradecer también a diputados, concejales, dirigentes y militantes de otras fuerzas políticas que ayer nos acompañaron, en la conciencia de la necesidad de trabajar en conjunto por nuestra provincia y por cada localidad”, añadió Juan Peláez.



Y concluyó: “Estamos en una etapa de fortalecimiento y construcción, y así nos encontrarán trabajando los próximos años”.



El objetivo de la UCR neuquina es fortalecerse como partido de cara a las elecciones del año entrante, donde estará la contienda gubernamental y también en todos los municipios del territorio.



