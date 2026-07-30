La práctica constante de ejercicio es una herramienta fundamental para aumentar la calidad y duración de la vida en condiciones saludables. En ese sentido, las cadenas de gimnasios ofrecen múltiples opciones para incorporar la actividad física en la rutina diaria.

Expertos coinciden en que mantenerse activo no solo extiende la vida, sino que también contribuye a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer el sistema óseo y prevenir el deterioro cognitivo. Además, el sedentarismo se posiciona como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas.

La actividad física regular: clave para una vida más larga y saludable

En contraste, quienes realizan ejercicio habitual reducen de forma significativa la probabilidad de desarrollar estas patologías y aumentan sus chances de envejecer con autonomía.

Beneficios en todas las etapas de la vida

Los efectos positivos del entrenamiento se perciben a lo largo de toda la vida. Durante la infancia y adolescencia, la actividad física favorece el desarrollo muscular y óseo. En la adultez, contribuye al control del peso, la reducción del estrés y la prevención de enfermedades metabólicas. Para la tercera edad, el ejercicio regular mejora el equilibrio, disminuye el riesgo de caídas y preserva la función cognitiva.

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad intensa, combinados con ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana.

Iniciarse en el gimnasio

Para quienes desean comenzar o retomar la actividad física, contar con un espacio adecuado y profesionales capacitados es fundamental. Los gimnasios ofrecen variedad de clases, equipamiento y asesoramiento personalizado para adaptar el ejercicio a las necesidades individuales.

On Fit, con múltiples sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, brinda acceso a entrenadores profesionales y una amplia gama de disciplinas para todas las edades y niveles. Además, ofrece 15 días de prueba gratuita para incentivar a quienes quieren empezar sin excusas.

Un paso hacia una mejor calidad de vida

Los especialistas aconsejan iniciar la actividad física de manera progresiva, escuchando al cuerpo y buscando acompañamiento profesional. Cada avance hacia una vida más activa representa una inversión en salud a largo plazo.