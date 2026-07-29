La Legislatura de Río Negro analiza un proyecto que busca actualizar la Ley N.º 3036, vigente desde 1996, para exigir capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) y protocolos de emergencia en gimnasios, clubes, academias y natatorios de la provincia.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Gabriela Picotti, quien fundamentó que “la evolución de las prácticas deportivas y los avances en prevención y atención de emergencias hacen necesaria su actualización”. El texto modifica cinco artículos de la norma, referidos a la habilitación de establecimientos, la información que deben exhibir a los usuarios, el certificado de aptitud física y las sanciones aplicables.

Entre las novedades, se incorpora expresamente a los natatorios, debido a que las actividades acuáticas presentan riesgos específicos. Además, se establece que los responsables técnicos de cada establecimiento deberán acreditar capacitación vigente en RCP y DEA, conforme a la Ley Nacional N.º 27.159 y la Ley Provincial N.º 5279, y garantizar que el personal a cargo esté preparado para aplicar esas técnicas.

El proyecto también dispone que los establecimientos exhiban en un lugar visible el título del profesional responsable, la inscripción en el Registro de Autorización Deportiva y los números de emergencia, junto con otra información vinculada a seguridad y prevención.

De aprobarse, la autoridad de aplicación quedará facultada para establecer exigencias diferenciadas según las características, capacidad y actividades de cada establecimiento, y para determinar las condiciones de instalación y mantenimiento de los DEA.