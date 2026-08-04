En Argentina, el 4 de agosto se conmemora el Día del Panadero, una fecha que no surge de una festividad religiosa ni de un decreto aislado, sino que tiene sus raíces en la historia del movimiento obrero nacional. Esta jornada recuerda la fundación en 1887 del primer sindicato de trabajadores de panaderías, un acto pionero de organización y resistencia colectiva que transformó las condiciones laborales y dejó una impronta cultural en el país.

El 4 de agosto de 1887 se realizó el primer acto público de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos (SCRCOP), reconocida como la primera organización gremial de este tipo en Argentina, según el Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta agrupación fue impulsada por dos anarquistas italianos emigrados al Río de la Plata: Ettore Mattei, quien ejerció como secretario-gerente, y Errico Malatesta, autor de los estatutos.

De acuerdo con un documento del CONICET titulado “Trabajadores, protesta obrera y orden oligárquico”, la SCRCOP se creó con la intención de agrupar a los aproximadamente 2.000 trabajadores que laboraban en las 243 panaderías censadas ese año. La participación de Malatesta, un intelectual anarquista de renombre, reflejaba la influencia de ideas radicales en los sectores obreros más activos de la época.

Condiciones laborales duras, salarios insuficientes generaron la creación de una organización

La organización surgió como respuesta a condiciones laborales muy duras: jornadas que superaban las 10 horas diarias y salarios insuficientes. En enero de 1888, apenas meses después de su fundación, los panaderos declararon una huelga con demandas concretas: cheques de pago semanales, un aumento salarial del 30%, la eliminación del trabajo nocturno y la provisión diaria de un kilogramo de pan. La protesta, que duró diez días, culminó en una victoria para los trabajadores y motivó la creación de otros sindicatos anarquistas en el país.

La Sociedad Cosmopolita mantuvo su actividad durante varias décadas y entre 1894 y 1930 editó su propia publicación, El Obrero Panadero, cuyo primer editor fue Ettore Mattei. En 1957, el Congreso Nacional declaró oficialmente el 4 de agosto como el Día Nacional del Panadero, en homenaje a ese primer acto público de organización sindical.

Además de su impacto sindical, el movimiento obrero panadero dejó una huella cultural que perdura en la actualidad: el origen de los nombres de muchas facturas tradicionales. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno documenta que durante las huelgas de 1888, los trabajadores, con un núcleo de militantes anarquistas, comenzaron a bautizar sus productos horneados con denominaciones satíricas dirigidas contra instituciones como la Iglesia, el Ejército y la Policía.

Por ejemplo, los "vigilantes", un pan largo a menudo relleno de membrillo o crema pastelera, recibieron su nombre en burla a las fuerzas policiales. Las "bombas" y los "cañoncitos" hacían referencia a artefactos militares y cañones del Ejército, en un juego irónico con la realidad bélica. Por su parte, los "sacramentos" y las "bolas de fraile" parodiaban rituales religiosos y figuras del clero, respectivamente.

Día del Panadero en Argentina: origen y significado de la celebración del 4 de agosto

En contraste, las medialunas tienen un origen europeo que antecede a su adopción en Argentina. Su forma remonta al siglo XVI en Viena, cuando los panaderos crearon esta masa con la forma de la media luna que figuraba en las banderas del Imperio otomano, en señal de resistencia. Esta tradición fue traída por inmigrantes europeos en el siglo XIX y se integró al repertorio local de facturas.

Finalmente, la palabra "factura" también encierra un sentido político y social: derivada del latín facere (“hacer”), en español significa "recibo" o "cuenta a pagar", expresión que el gremio adoptó para resaltar el valor de su trabajo artesanal y reivindicar su dignidad.