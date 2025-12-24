La Legislatura de Santa Cruz llevó a cabo esta mañana, entre sidra y pan dulce por la proximidad de la Navidad, la sexta sesión extraordinaria con el objetivo de tratar el Presupuesto 2026 presentado por el gobernador Claudio Vidal, que contempla cómo se distribuirán los recursos del Estado en las áreas que el Ejecutivo considera prioritarias.



El cálculo de recursos para el año entrante fue aprobado en general a partir de 19 votos a favor y cinco en contra. De acuerdo a lo que pudo saber MejorInformado, hubo votos claves de diputados opositores que respaldaron la iniciativa del Ejecutivo.



Más allá del apoyo de los legisladores de los bloques Por Santa Cruz (13), independientes (dos) y del representante de la Coalición Cívica ARI, algunos diputados de la bancada más opositora (Unión por la Patria) también votaron a favor del proyecto.



Se trata de Elba Ponce y Karina Nieto, en tanto que otros diputados de dicho bloque se pronunciaron en contra de respaldar la iniciativa.



Cabe destacar, además, que los puntos 23 y 24 de la ley de leyes para la Administración Provincial -los cuales contemplan un endeudamiento con organismos de crédito- tuvieron el respaldo de 17 diputados, con lo cual superaron los dos tercios necesarios pese a la intención de algunos sectores opositores de que se rechace dicha iniciativa.



Según la información enviada a la Legislatura, la erogación total del Presupuesto 2026 asciende a $3.244.867.563.642, mientras que los recursos totales estimados alcanzan los $2.905.047.115.420. Esta diferencia arroja un resultado financiero deficitario de $339.820.448.222.

