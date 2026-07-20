En pleno invierno y con la cordillera cubierta de nieve, Las Ovejas vivió este sábado 18 de julio una jornada cargada de identidad y tradición con la realización de la primera Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero, una propuesta que convocó a vecinos, visitantes y autoridades para celebrar dos símbolos profundamente arraigados en la cultura argentina.

El gimnasio municipal fue el escenario donde el aroma del pan recién horneado y el ritual del mate reunieron a toda la comunidad en una fiesta que buscó revalorizar las costumbres, fortalecer el sentido de pertenencia y mantener vivas las tradiciones que pasan de generación en generación.

La primera Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero reunió a vecinos y visitantes en una jornada marcada por las tradiciones y el encuentro comunitario.

Más de 25 participantes formaron parte de los concursos de pan casero, en las categorías tradicional, dulce y saborizado, y de mate, tanto dulce como amargo. Sin embargo, el verdadero atractivo no estuvo únicamente en los sabores, sino también en las historias que acompañaron cada presentación.

Cada participante compartió anécdotas familiares, recuerdos de infancia y vivencias ligadas a la elaboración del pan o al ritual de cebar un mate, convirtiendo la competencia en un emotivo homenaje a las raíces y a la memoria colectiva.

Mientras afuera la nieve cubría el paisaje del norte neuquino, dentro del gimnasio el calor de las estufas a leña, los mates compartidos y los panes que evocaban los antiguos hornos de barro crearon un clima de encuentro que emocionó a quienes participaron de la primera edición.

Entre mates compartidos y panes recién horneados, la comunidad celebró una de las costumbres más arraigadas de la región.

La celebración también contó con la presencia del secretario del Interior, Gustavo Coatz, intendentes de localidades vecinas y delegaciones de adultos mayores de Andacollo y Rincón de los Sauces, quienes fueron especialmente reconocidos durante la jornada.

En diálogo con Mejor Informado, la intendenta Marisa Antiñir agradeció la participación de la comunidad y destacó el compromiso de quienes hicieron posible el evento. "Quiero agradecer a cada una de las personas que eligieron acompañarnos en esta primera edición. Esta fiesta demuestra que nuestras tradiciones siguen siendo un puente para fortalecer la identidad, el encuentro y el sentido de comunidad", expresó la jefa comunal.

La primera Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero reunió a vecinos y visitantes en una jornada marcada por las tradiciones y el encuentro comunitario.

Con una convocatoria que superó las expectativas y una fuerte participación de vecinos de toda la región, la primera Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero dejó en claro que los gestos más simples —compartir un mate y partir un pan casero— siguen siendo capaces de reunir a un pueblo alrededor de su historia y sus tradiciones.

La intención del municipio es que esta celebración se consolide en el calendario de eventos del norte neuquino y continúe creciendo como un atractivo turístico y cultural que rescata la esencia de la vida en comunidad.