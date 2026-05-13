La abogada de Sandra O., la mujer imputada por supuesto "exhibicionismo público" en un vuelo de Copa Airlines que llegaba desde Panamá a Rosario, salió a desmentir la versión que se viralizó en medios de varios países. "Lo que se dice es absolutamente falso y no ocurrió de la manera en que se viraliza", afirmó Victoria Scoccia en declaraciones a la radio rosarina Cadena 3.

La letrada fue contundente al señalar que su clienta no fue la protagonista del episodio. "Mi clienta no tuvo absolutamente nada que ver en el evento. Lo que motivó la detención es que hubo una situación arriba de la aeronave y hay un involucrado de sexo masculino que es por quien se le atribuye lo ocurrido, falsamente, a mi clienta", explicó.

Scoccia aclaró que Sandra no niega que algo ocurrió en el vuelo, pero insiste en que su rol fue otro. "No niega el hecho, pero ella no está involucrada", precisó, al tiempo que prefirió no ahondar en los detalles porque "la investigación corre por otro lado".

La abogada también desmintió uno de los puntos que circuló en la cobertura mediática: que entre los testigos del episodio hubiera una pasajera con su nieta menor de edad. "Descarto que haya habido menores de edad involucrados durante el hecho", afirmó.

El caso trascendió las fronteras argentinas y fue recogido por medios de Estados Unidos, Panamá y Uruguay, entre otros países. La causa pasará a la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario, donde se definirá la situación procesal de ambos imputados.