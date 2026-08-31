Eran otros tiempos, es cierto, hoy parece una nimiedad excesivamente castigada, pero lo cierto es que Robert Mitchum, uno de los actores más emblemáticos del cine de la época dorada de Hollywood, cayó preso en 1948, atrapado en una fiesta con otros colegas mientras fumaba un cigarrillo de marihuana.

Mitchum, quien para esa época ya era de los más conocidos actores del cine, fue condenado a la pena de 60 días de prisión, de los que cumplió 50 -liberado por buena conducta- en un estrecho calabozo de la prisión granja de Castaic, en California.

La noche del 31 de agosto era disfrutada plenamente, en una reunión que se había organizado en un bungalow, propiedad de la actriz Lila Leeds, en Ridpath Drive, zona residencial de Laurel Canyon, cuando irrumpió la Policía de los Ángeles, en un operativo organizado especialmente con la intención de “dar un ejemplo” de severidad en el control de los “excesos” del ambiente artístico.

Mitchum fue arrestado cuando fumaba un cigarrillo de marihuana junto a Lila Leeds, la bailarina Vicki Evans y el agente inmobiliario Robin Ford, y siempre sostuvo que el aparatoso operativo había sido una trampa.

Lo cierto fue que la policía llevaba meses vigilando el lugar, y la prensa llegó de inmediato a la comisaría, para fotografiar a los famosos: Un perfecto montaje publicitario armado por la fiscalía y la policía.

Mitchum quedó tan convencido de que el escándalo destruiría su vida, que declaró ante sus captores, cuando formalmente le requirieron sus datos, que su profesión era "ex actor".

Su abogado, Jerry Giesler, le aconsejó declararse inocente o no disputar los cargos (no contest) para acelerar el proceso. A los pocos meses, fue condenado por conspiración criminal y posesión de marihuana.

Recibió la sentencia y fue llevado a la prisión. Allí, los fotógrafos de la revista Life lo retrataron limpiando las instalaciones, con su uniforme de recluso, y tomando café en su celda.

El actor cumplió un total de 50 días, antes de ser liberado por buena conducta. Pero lo sucedido no marcó para mal a Mitchum, y no se cumplió su profecía de final de carrera. Todo lo contrario.

El magnate Howard Hughes, dueño del estudio cinematográfico RKO Pictures, protegió al actor, rechazó rescindir su contrato y lo puso a trabajar de inmediato tras salir de prisión. Su actitud cínica e indiferente ante la prensa, reforzó su perfil de antihéroe y "chico malo".

Esto aumentó su popularidad, y fue elegido para protagonizar películas de cine policial negro: Allí dejó su marca Mitchum, en joyas de Hollywood como “Angel Face” o “The Racket”.

Fue tan especial su imagen en esos filmes del clásico “noir” que, ya veterano, volvió a ese rubro con la magistral “Adiós Muñeca” y “The Bib Sleep”, en la década del ’70, filmes en los que Mitchum dio vida al legendario detective privado Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler

Antes, en 1951, la justicia de Los Ángeles había revisado el caso del cigarrillo de marihuana, admitido las evidencias del montaje policial, y anulado oficialmente la condena del actor.