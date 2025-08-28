El 15 de septiembre de 1982, el mundo se estremeció con la noticia publicada en primera plana: “Falleció anoche, en el Hospital Central del Principado de Mónaco, la princesa Grace”. Esta figura emblemática, que había dejado atrás su carrera como estrella de cine para convertirse en princesa, murió a los 53 años tras un grave accidente automovilístico.

Nacida como Patricia Kelly en Filadelfia, Estados Unidos, Grace creció en un hogar humilde, siendo hija de un albañil. Su carrera en el cine comenzó a los 23 años con un pequeño papel en “Horas de Espanto”. Sin embargo, su consagración llegó rápidamente al coprotagonizar junto a Gary Cooper en “A la hora señalada”, un clásico dirigido por Fred Zinneman.

Posteriormente, trabajó bajo la dirección de John Ford en “Mogambo”, actuando junto a Clark Gable, y consolidó su fama con tres películas de Alfred Hitchcock: “Crimen Perfecto”, “La ventana indiscreta” y “Para atrapar al ladrón”, esta última filmada en Mónaco. A los 26 años, Grace Kelly obtuvo el Oscar a la mejor actriz por “La que volvió por su amor”.

Durante el rodaje en Mónaco conoció al príncipe Rainiero III, y su historia de amor los llevó a casarse el 18 de abril de 1956. Grace asumió su rol de princesa con naturalidad y humildad, dejando atrás las luces del cine para abrazar una vida de compromiso real.

La tragedia golpeó el 14 de septiembre de 1982, cuando Grace conducía su automóvil por una carretera montañosa en Francia, acompañada por su hija menor, Stephanie. El vehículo sufrió un accidente tras un posible obstáculo en el camino, lo que provocó que diera varias vueltas antes de detenerse.

Grace Kelly, de estrella de Hollywood a princesa de Mónaco.

Los primeros informes detallaron fracturas en ambas piernas, costillas y hombro para Grace, mientras que su hija solo sufrió contusiones leves. Fue rescatada por la policía a través del parabrisas trasero, y en un principio no se consideró que su vida estuviera en peligro. Sin embargo, un comunicado oficial del gobierno al día siguiente confirmó que una hemorragia cerebral había provocado su fallecimiento.

Grace Kelly vivió intensamente, experimentando tanto el brillo de la fama y la realeza como la oscuridad de una muerte prematura. Su historia es un testimonio de que “No hay destino sin tragedia”, reflejando cómo la vida puede cambiar en un instante y dejando un legado imborrable en el cine y la monarquía.