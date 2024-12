Con qué famoso actor de Hollywood se comparó Mauro Icardi

Mauro Icardi volvió a compararse con Johnny Depp en medio de la disputa mediática y legal que mantiene con Wanda Nara. El delantero del Galatasaray compartió una imagen del reconocido actor, quien obtuvo un fallo a su favor en el juicio por difamación contra su expareja, Amber Heard.

“Nada más poderoso que un corazón decidido a luchar por la verdad. Por lo visto, vamos bien”, escribió Mauro Icardi sobre una foto de Depp saludando a los medios durante el proceso judicial, en referencia al caso que enfrentó el actor de Piratas del Caribe.

No es la primera vez que Icardi alude a Johnny Depp como una figura de comparación. Semanas atrás, mientras la abogada de Wanda Nara, Gimena Guerrero, hablaba en el programa DDM (América) sobre una causa de “violencia de género y amenazas”, el jugador publicó otra imagen del actor. En esa oportunidad, incluyó una frase que lo parafraseaba: “'No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mí'. Johnny Depp”.

Por su parte, Wanda Nara volvió a generar revuelo este jueves al publicar en sus historias de Instagram una serie de chats privados con el futbolista. Las capturas expusieron las conversaciones tensas que ambos han mantenido desde que ella decidió avanzar con el divorcio. En los mensajes, Icardi intenta convencerla de reconciliarse: “Ya tocamos fondo con todo. Hoy podemos empezar desde otro lado, con cosas mejores y con toda la paz del mundo”. Sin embargo, el diálogo pronto escaló en intensidad, revelando reproches y desencuentros.

En un intercambio especialmente polémico, Mauro Icardi lanza: “¿Querés que espere hasta que te cag… tu novio y ahí vengas a decirme y dar lástima?”, mostrando su frustración. Wanda Nara, por su parte, responde con firmeza: “Necesito que me devuelvas la plata que gasté y gasto en los nenes hace seis meses”.

Otros mensajes muestran al delantero expresando su deseo de reconstruir la relación: “Quiero que me acompañes en mi lesión. Necesito todo el amor del mundo” o “Danos esa oportunidad, tenemos todo el tiempo del mundo para empezar bien todo”. Sin embargo, la postura de Wanda Nara parece inquebrantable, dejando entrever que no hay vuelta atrás.

En un tono más acusador, Mauro Icardi apunta contra la vida sentimental de Wanda y su vínculo con L-Gante: “El que está con vos es un drogadicto, mujeriego y putañero… No te das cuenta de que te usan para todo”. Además, advierte sobre el futuro de esa relación: “¿Pensás que quiere un futuro a tu lado? Te vas a arrepentir el día de mañana”.

Finalmente, el futbolista no duda en criticar a Wanda directamente: “Sos un pingüino del desierto de Sahara. Nada más deplorable que verte así… Me rompe el alma, la cara de amargada que tenés”. La empresaria, sin dudar, le responde: “Yo me separé hace rato porque se terminó el respeto”. Incluso advierte que, si las cosas no cambian, podría tomar medidas más drásticas: “Si en esta relación se termina también, me voy a separar”.

En otro tramo del intercambio, Mauro Icardi le reprocha las influencias negativas que, según él, rodean a Wanda Nara: “Alejate de toda esa gente de mier...”, acusándola de tomar decisiones que perjudican su imagen.