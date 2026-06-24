Una menor de 15 años fue detenida en Países Bajos acusada de asesinar a sus padres y enviar imágenes de la escena del crimen por WhatsApp a compañeros de colegio. El caso conmocionó a la ciudad de Groningen y generó un fuerte pedido de las autoridades para evitar la circulación del material.

El hecho ocurrió en Meerstad, una localidad ubicada al este de Groningen. Las víctimas fueron identificadas por medios locales como Johan y Mathilda, ambos de 53 años. Los cuerpos fueron hallados durante la madrugada del jueves en la vivienda familiar, luego de que la policía llegara al lugar tras recibir un aviso.

La menor fue arrestada poco después del hallazgo y quedó detenida mientras avanza la investigación. La fiscalía neerlandesa la considera sospechosa de doble homicidio, una figura que en ese país implica la sospecha de que pudo haber existido premeditación. Por el momento, las autoridades no dieron detalles sobre el posible móvil.

Uno de los aspectos que más impacto provocó fue la presunta difusión de fotos de la escena entre estudiantes. Según reconstruyeron medios locales, algunos compañeros de la adolescente habrían recibido las imágenes por WhatsApp y luego alertaron a las autoridades. La policía y funcionarios de la ciudad pidieron públicamente que esas fotos no sean compartidas y que, en caso de recibirlas, sean entregadas únicamente a los investigadores.

Durante el operativo, también fue encontrado herido el perro de la familia, un golden retriever que habría sufrido lesiones con un arma blanca. El animal fue asistido por un servicio especializado. Además, la policía retiró de la vivienda a un gato que se encontraba en el lugar.

El caso generó conmoción en el barrio. Vecinos describieron a la pareja como personas tranquilas y amables, y expresaron sorpresa por lo ocurrido. En la zona se montaron espacios de contención para familiares, vecinos y alumnos de la escuela a la que asistía la adolescente.

En las últimas horas también se difundió que la joven habría sido vinculada por compañeros con el fenómeno “therian”, una subcultura integrada por personas que se identifican de manera espiritual, psicológica o simbólica con animales. De todos modos, hasta el momento las autoridades no relacionaron oficialmente esa condición con el crimen ni informaron que haya sido parte del móvil de la investigación.

La adolescente permanece detenida bajo estrictas restricciones, lo que significa que solo puede comunicarse con su abogado. La causa sigue abierta y la Justicia de Países Bajos mantiene reserva por tratarse de una menor de edad.