Una mujer identificada como Jenna Strouble, de 30 años, fue detenida en las últimas horas en el estado de Illinois, acusada de asesinar a su expareja y a los padres de este, en un hecho que conmociona a Estados Unidos.

Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Will, la mujer recorrió aproximadamente ocho kilómetros hasta la vivienda de las víctimas, donde cometió el ataque. Luego regresó a su domicilio, donde finalmente fue arrestada.

Quiénes son las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como:

Jacob Lambert, de 32 años, expareja de la acusada y padre de sus dos hijos.

Stacy Forde, de 54 años.

Patrick Forde, de 55 años.

De acuerdo al reporte oficial, Lambert fue hallado sin vida dentro de su vehículo en la entrada de la casa, mientras que sus padres fueron encontrados en el interior de la vivienda.

Cómo fue el operativo y la detención

Las autoridades acudieron al domicilio tras recibir una alerta por un posible disturbio. Al llegar, encontraron los tres cuerpos y comenzaron la investigación.

Según la policía, Strouble huyó tras el hecho hacia su casa en St. John, Indiana, donde fue detenida posteriormente. En el lugar, los agentes secuestraron un arma que coincidiría con la utilizada en los homicidios.

Actualmente, la acusada permanece detenida en una cárcel del condado de Lake, en Indiana, y enfrenta nueve cargos de asesinato.

Próximos pasos judiciales

Las autoridades informaron que la mujer continuará bajo custodia hasta ser extraditada a Illinois, donde avanzará el proceso judicial por el triple crimen.