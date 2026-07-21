Un importante operativo de emergencia se desarrolló este martes en el barrio porteño de Boedo, donde una familia sufrió una presunta intoxicación por monóxido de carbono. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Estados Unidos al 3500, entre Maza y la avenida Boedo, y movilizó a personal del SAME y de Bomberos de la Ciudad.

Según informaron fuentes de la emergencia, un hombre llamó al servicio de asistencia tras advertir que varios integrantes de su familia presentaban síntomas compatibles con una intoxicación. Durante el aviso explicó que las llaves de gas estaban cerradas, aunque el calefón permanecía encendido.

El hombre también señaló que dos de sus hijas habían perdido el conocimiento, aunque lograron recuperar parcialmente la conciencia antes de la llegada de los equipos médicos.

En el lugar trabajaron más de siete móviles del SAME, además de dotaciones de Bomberos, que realizaron tareas de asistencia, ventilación y verificación de las condiciones de la vivienda para descartar riesgos adicionales.

Como consecuencia del episodio, siete personas fueron asistidas y seis debieron ser trasladadas a los hospitales Ramos Mejía y Pedro de Elizalde para recibir atención médica y permanecer en observación. Entre los pacientes derivados se encontraban las menores afectadas y otros integrantes de la familia.

Las autoridades continuaban trabajando para determinar el origen de la presunta intoxicación y confirmar si el monóxido de carbono fue efectivamente el causante del cuadro que afectó a los ocupantes de la vivienda.