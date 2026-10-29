Alerta en una escuela de Caballito: gas pimienta afectó a estudiantes y una mujer fue hospitalizada

Un episodio con gas pimienta dentro de una escuela de Caballito provocó este jueves por la mañana un importante operativo de emergencia y obligó a asistir a estudiantes y adultos que presentaron síntomas de intoxicación. El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior N°4 “Estanislao Severo Zeballos”, ubicada sobre avenida Rivadavia al 4950, cerca del cruce con avenida Acoyte, uno de los sectores más transitados del barrio porteño.

La emergencia se inició luego de que se alertara sobre la presencia de gas pimienta en el interior del establecimiento. Ante la cantidad de personas afectadas, varias unidades del SAME fueron enviadas hasta la escuela.

Según la información disponible, el personal médico asistió en el lugar a 13 menores y seis adultos. Una mujer debió ser trasladada al Hospital Durand con diagnóstico de intoxicación.

En el operativo también participaron efectivos de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y agentes de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad. Hasta el momento no se estableció oficialmente cómo se produjo la liberación del gas pimienta ni quién manipuló el elemento.

Cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores sobre el gas pimienta en la escuela de Caballito

Una de las principales hipótesis apunta a que podría haberse tratado de un episodio accidental ocurrido dentro de uno de los baños de la institución, aunque esa posibilidad todavía forma parte de la investigación y no fue confirmada.

El caso quedó bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Oeste, que deberá determinar cómo ingresó el gas pimienta al establecimiento y reconstruir las circunstancias en las que fue utilizado. Las autoridades tampoco informaron hasta el momento sobre personas detenidas o identificadas como responsables del episodio.

El despliegue de los servicios de emergencia se concentró durante la mañana en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Acoyte, mientras los profesionales del SAME evaluaban a las personas afectadas. La única derivación hospitalaria informada fue la de la mujer trasladada al Durand. Los restantes menores y adultos fueron asistidos en el lugar.