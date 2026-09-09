Rescataron a una mujer que amenazaba con arrojarse de un edificio en Caballito

Un importante operativo se desplegó este miércoles en Caballito, luego de que una mujer amenazara con arrojarse desde la terraza de un edificio de diez pisos. La mujer permanecía sentada sobre la cornisa de la terraza y se negaba a bajar. Vecinos alertaron a la Policía de la Ciudad, que llegó al lugar junto con personal de Bomberos.

Los equipos de emergencia organizaron un operativo para intentar preservar su integridad. Una psicóloga comenzó a dialogar con la mujer mientras se colocaban anclajes de seguridad en la terraza. Al mismo tiempo, integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) instalaron un colchón de salvamento sobre la calle ante la posibilidad de que la mujer se arrojara.

Después de varios minutos de diálogo, los equipos lograron que bajara por sus propios medios, sin arrojarse al vacío. La mujer fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Durand, donde quedó bajo atención médica con diagnóstico de intento de suicidio.

El operativo permitió evitar que la situación terminara en una tragedia y se desarrolló con la intervención coordinada de efectivos policiales, Bomberos, profesionales de salud mental y personal del sistema de emergencias porteño.