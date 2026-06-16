Personal de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales, dependiente de la Dirección Delitos Neuquén, llevó adelante un procedimiento en la zona de la ribera del río Neuquén, en Vista Alegre Norte.

Durante el mismo se secuestró un arma de fuego ofrecida para la venta a través de redes sociales.

La investigación fue articulada junto a la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, a cargo del Fiscal Jefe Dr. Mauricio Zabala. Comenzó a partir de una publicación en la que un hombre ofrecía una carabina sin la documentación correspondiente.

Además, el sospechoso había enviado un video donde se observaba el arma en aparentes condiciones de funcionamiento.

Tras las tareas investigativas, los efectivos coordinaron una compra ficticia y concretaron un encuentro en inmediaciones del balneario de Vista Alegre Norte, frente al dique. Allí, lograron identificar y demorar a un hombre de 40 años, oriundo de la provincia de Río Negro, quien tenía en su poder una carabina calibre 22 marca Mahely.

El arma fue secuestrada y se dio intervención a la Justicia, continuándose con las diligencias correspondientes. En tanto, el sujeto quedó demorado a disposición de las autoridades.