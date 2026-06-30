Los estudiantes de sexto grado de la escuela primaria obtuvieron los mejores resultados en Lengua de los últimos diez años, según los datos de las pruebas Aprender 2025 difundidos este martes. El informe oficial indica que el 76,9% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorio y avanzado, mientras que solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico, el porcentaje más bajo de la última década.

Las pruebas Aprender son una evaluación nacional estandarizada que se realiza desde hace más de diez años para medir los aprendizajes de los estudiantes en distintas áreas. En esta edición participaron alumnos de sexto grado de todo el país, permitiendo comparar la evolución de los desempeños respecto de años anteriores.

De acuerdo con los resultados, las jurisdicciones que históricamente registraban los desempeños más bajos fueron las que evidenciaron los mayores avances, un dato que las autoridades nacionales destacaron como un indicador de reducción de las brechas educativas entre provincias.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la mejora responde a las políticas implementadas para fortalecer la alfabetización, reducir el ausentismo escolar y mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes. Además, remarcaron que la comprensión lectora constituye uno de los principales desafíos del sistema educativo argentino.

Los resultados también muestran una disminución de los estudiantes con desempeños insuficientes, ya que el porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico cayó al 4,9%, consolidando una tendencia positiva respecto de evaluaciones anteriores.

Si bien el desempeño en Lengua mostró una mejora significativa, las autoridades educativas adelantaron que continuarán analizando los resultados en otras áreas, especialmente Matemática, con el objetivo de diseñar nuevas estrategias para fortalecer los aprendizajes en todo el país.