Aníbal Lotocki ya no podrá apelar: quedó firme la condena por las lesiones a Silvina Luna y otras pacientes

La Corte Suprema de Justicia cerró una de las principales causas judiciales contra Aníbal Lotocki al dejar firme la condena a ocho años de prisión por estafa y las lesiones graves provocadas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del médico contra la sentencia que había confirmado la pena. De esta manera, quedó agotada esa instancia de revisión ante el máximo tribunal.

La causa determinó que Lotocki colocó a las cuatro pacientes microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo donde su utilización estaba prohibida y en cantidades superiores a las aconsejadas médicamente. Esas intervenciones provocaron granulomas y diferentes lesiones que fueron consideradas por la Justicia al momento de establecer su responsabilidad penal.

El expediente atravesó varias instancias y la pena contra Lotocki fue aumentando con el avance del proceso. En febrero de 2022, el Tribunal Oral lo había condenado inicialmente a cuatro años de prisión al considerar probado que utilizó un producto de relleno que contenía PMMA en zonas y cantidades no recomendadas. Tanto la Fiscalía como las querellas apelaron aquella sentencia y reclamaron una pena mayor. La defensa, en cambio, buscó la absolución.

La Sala III de la Cámara de Casación revisó posteriormente el fallo y duplicó la condena: pasó de cuatro a ocho años de prisión al considerar que, además de las lesiones graves, Lotocki había cometido el delito de estafa. La misma resolución incrementó la prohibición para ejercer su profesión. La inhabilitación, que inicialmente había sido establecida en cinco años, pasó a diez años.

En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó los ocho años de prisión. La defensa recurrió entonces ante la Corte Suprema mediante una queja, que ahora fue declarada inadmisible. No fue la primera vez que el expediente llegó al máximo tribunal. Según surge de la causa, hubo cuatro intervenciones de la Corte: las primeras dos estuvieron relacionadas con cuestiones anteriores al juicio, una tercera con la primera condena y la última corresponde al planteo que terminó dejando firme la pena de ocho años.

Lotocki enfrenta otro juicio por la muerte de un paciente

La resolución de la Corte se conoce mientras el médico atraviesa otro proceso judicial. Actualmente es juzgado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°17 por la muerte de Christian Zárate, un paciente de 50 años que falleció después de una intervención realizada en abril de 2021.

La operación había sido practicada en el Centro Médico Conde (CEMECO) y Lotocki enfrenta en ese expediente una acusación por homicidio. En el mismo juicio también se analizan las lesiones graves sufridas por otras dos mujeres. En otros tres casos que formaban parte de las actuaciones, el médico fue sobreseído debido a la prescripción.

La decisión de la Corte de este jueves no corresponde a ese proceso, sino que deja definitivamente firme la condena por los hechos que tuvieron como víctimas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.