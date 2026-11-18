La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, comercialización, distribución y publicidad del Gel Neutro Sanicol, luego de detectar contaminación microbiológica en cinco lotes del producto.

La decisión fue establecida mediante la Disposición 7368/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y no se limita a las partidas en las que fueron encontradas las irregularidades: alcanza a todas las presentaciones, contenidos netos, lotes y fechas de vencimiento del gel elaborado por Alcofrac SA.

ANMAT también ordenó retirar del mercado las unidades que permanecieran en circulación e inició un sumario sanitario contra la empresa fabricante y su director técnico.

La investigación comenzó a partir de una alerta realizada por el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna ante una presunta contaminación en diferentes partidas. Posteriormente, el Hospital Muñiz realizó otra notificación por la sospecha de presencia de Burkholderia contaminans.

Qué encontraron en los cinco lotes analizados

Los estudios presentados por la propia empresa comprendieron los lotes L290N, L295N, L351N, L346N y L284N.

En las cinco partidas se detectaron valores de microorganismos aerobios mesófilos totales por encima de los límites microbiológicos permitidos, de acuerdo con la información que dio origen a la disposición. Los resultados también fueron compatibles con bacterias pertenecientes al complejo Burkholderia cepacia. La identificación fue confirmada mediante espectrometría de masas MALDI-TOF.

La investigación sanitaria, sin embargo, no quedó limitada a la contaminación detectada. ANMAT también encontró irregularidades relacionadas con el uso para el cual se ofrecía el producto.

Estaba registrado como cosmético pero se utilizaba para ecografías

El Gel Neutro Sanicol era utilizado como medio de contacto durante estudios ecográficos, aunque su registro sanitario solamente lo habilitaba como “gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas”, dentro de la categoría de productos cosméticos.

Además, algunos envases llevaban la leyenda “Gel apto para ultrasonido”, pese a que esa utilización médica no estaba contemplada en la autorización otorgada al producto.

A partir de las irregularidades microbiológicas y las observaciones sobre su utilización, ANMAT resolvió extender la prohibición a todos los lotes y presentaciones del Gel Neutro Sanicol, independientemente de su fecha de vencimiento.

La disposición establece que el producto no puede ser utilizado, vendido, distribuido ni publicitado en ningún punto del territorio nacional, mientras se avanza con el retiro de las unidades que todavía permanezcan en circulación.