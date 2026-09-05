Antes de llegar a la Feria del Libro de Neuquén, Alejandro Dolina recibió un reconocimiento histórico

Alejandro Dolina sumó este viernes una de las distinciones más importantes de su extensa trayectoria. La Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su aporte a la literatura, la música, la comunicación y la cultura argentina. El reconocimiento se produjo apenas unos días antes de su esperada llegada a Neuquén para participar de la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, que se desarrollará del 11 al 20 de septiembre en el Museo Naiconal de Bellas Artes.

La ceremonia se realizó durante la tarde del viernes en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí, además de recibir formalmente la distinción, Dolina participó de un conversatorio junto al psicólogo y escritor Gabriel Rolón.

Con su habitual tono reflexivo, el conductor de La venganza será terrible habló sobre lo que significaba para él recibir el reconocimiento y admitió sentir una particular contradicción por tratarse de una distinción académica. “Las alegrías después de cierta edad vienen acompañadas por una deliciosa melancolía y por una noble tristeza. No porque uno sienta los achaques, sino porque uno comprende mejor la naturaleza humana, siendo esta trágica”, expresó Dolina.

El escritor también se refirió al papel de la universidad pública y al valor de un espacio donde, según planteó, no solamente se recibe conocimiento sino que también se genera un lugar de encuentro y reflexión. “Estamos aquí en una universidad pública, porque aquí es donde se recibe pero también donde se da, y donde se produce a veces durante un ratito, un momento de comunión siendo que nuestra vida en general es solitaria”, sostuvo.

Dolina estará presente en la Feria del Libro de Neuquén.

Dolina y su particular mirada sobre la universidad

Fiel a su estilo, el flamante Doctor Honoris Causa también encontró espacio para el humor al hablar de su relación con el mundo académico. “No puedo evitar sentirme un poco farsante, sentirme un poco impostor. Evidentemente yo no provengo del mundo académico”, señaló. Y aprovechó para reivindicar el papel de las universidades como ámbitos de formación y conocimiento, con una de esas reflexiones que combinan ironía y crítica social que forman parte de su sello.

Dolina sostuvo que, si alguien quiere “aprender verdaderamente a estudiar y aprender”, además de vivir “ese mundo maravilloso de intercambio, de sensaciones y de reflexiones acerca de la constitución de la realidad”, debe acercarse a la universidad y no al “boliche de la esquina”. La ceremonia también incluyó el reconocimiento de una trayectoria que excede ampliamente la radio.

El nuevo Doctor Honoris Causa de la UBA llegará en los próximos días a la capital neuquina para ser una de las figuras centrales de la XIII Feria del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”, que reunirá durante diez jornadas a escritores, artistas y referentes de la cultura. La cita con Dolina será el miércoles 16 de septiembre a las 20, cuando se suba al escenario principal del auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes para presentar en vivo La venganza será terrible.

Una trayectoria que ya forma parte de la cultura argentina

En los fundamentos de la distinción, la UBA destacó a Dolina como escritor, músico, compositor, conductor radial, actor y pensador, además de remarcar su influencia en el ámbito de la cultura, las letras y la comunicación. A lo largo de su carrera publicó obras como Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie, recibió numerosos premios y reconocimientos y participó de distintos proyectos de radio, televisión, cine y teatro.

Pero buena parte de su identidad pública está asociada a La venganza será terrible, el programa que conduce desde hace más de cuatro décadas y que se transformó en uno de los fenómenos más particulares y perdurables de la radio argentina.

Después del reconocimiento, rumbo a Neuquén

El nuevo Doctor Honoris Causa de la UBA llegará en los próximos días a la capital neuquina para ser una de las figuras centrales de la XIII Feria del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”, que reunirá durante diez jornadas a escritores, artistas y referentes de la cultura.

La cita con Dolina será el miércoles 16 de septiembre a las 20, cuando se suba al escenario principal del auditorio para presentar en vivo La venganza será terrible.

El espectáculo contará con su habitual equipo de colaboradores, entre ellos Patricio Barton y Gillespi, además del trío musical que acompaña al programa.

La presentación promete recuperar el espíritu que convirtió al ciclo en un clásico: conversaciones sobre literatura, historia, mitología, filosofía y las pasiones humanas, atravesadas por el humor, la improvisación y la música.

Para el público neuquino será, además, una oportunidad particular: recibir a Dolina pocos días después de que una de las universidades más importantes del país haya decidido reconocer formalmente una trayectoria que hace décadas dejó de pertenecer solamente a la radio para convertirse en parte de la cultura popular argentina.