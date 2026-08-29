La vida y la obra de Jorge Luis Borges tendrán un lugar destacado en la 13ª Feria Internacional del Libro Marcelo Martín Berbel de Neuquén. La programación incluirá una muestra sobre la visita del escritor a la ciudad y una sala de lectura que buscará acercar su universo a lectores de distintas edades.

En diálogo con Entretiempo por AM550, Karen Mella, directora de Producción Literaria de la Municipalidad de Neuquén, explicó que Borges será uno de los ejes de la propuesta cultural. La funcionaria señaló que la programación tomará como referencia los 40 años de su fallecimiento y que la intención será presentar al autor desde distintos lenguajes.

Mella anticipó que el museo histórico de la ciudad, Museo Paraje Confluencia, tendrá una muestra dedicada al día en que Borges visitó Neuquén. La exposición recuperará una anécdota vinculada con aquella presencia y permitirá conocer un episodio particular de la relación del escritor con la ciudad.

Karen Mella destacó que “se puede acceder a Borges” y propuso acercar su literatura a nuevos públicos.

La propuesta también sumará una sala de lectura dedicada exclusivamente a Borges. Según explicó la directora de Producción Literaria, el espacio combinará libros, lectura, arte y elementos vinculados con la personalidad del autor.

“Vamos a recrear el universo Borges”, afirmó Mella. La propuesta no se limitará a exhibir sus textos, sino que también buscará mostrar sus gustos y su relación con distintas expresiones artísticas.

La feria buscará acercar a Borges a nuevos lectores

El espacio tendrá actividades durante los diez días de la feria. Mella explicó que la iniciativa apunta tanto a quienes ya conocen la obra del escritor como a quienes nunca se acercaron a sus textos.

“Vamos a tener algo para los borgianos y también para quienes no conocen su obra”, sostuvo. La funcionaria vinculó la propuesta con uno de los objetivos centrales de la Feria Internacional del Libro de Neuquén: promover la lectura y ampliar el acceso a la literatura.

Mella también cuestionó la idea de que Borges sea un autor inaccesible. “Borges no es un autor difícil y hay que erradicar ese mito”, sostuvo durante la entrevista. Para la funcionaria, la poesía puede ser una de las puertas de entrada a una obra que incluye cuentos, poemas y numerosos textos que mantienen vigencia décadas después de su publicación.

La directora de Producción Literaria incluso retomó una idea atribuida al propio Borges para explicar cómo acercarse a su literatura. Si un libro no logra atrapar al lector durante las primeras páginas, recomendó buscar otro texto del mismo autor.

La programación incluirá además una charla sobre Borges dentro de las actividades previstas en los auditorios. De esta manera, el escritor aparecerá en distintos sectores del predio y no quedará concentrado únicamente en una exposición.

Neuquén ampliará el recorrido de la Feria del Libro

La edición 2026 de la Feria Internacional del Libro Marcelo Martín Berbel tendrá como sede principal el predio del Museo Nacional de Bellas Artes y sus inmediaciones. El recorrido se extenderá además hacia la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia.

Karen Mella señaló que Borges será abordado también desde sus gustos y su vínculo con el arte.

La feria se desarrollará durante diez días y contará con alrededor de 100 stands. La programación reunirá a unos 140 autores y autoras, además de propuestas provenientes de distintas provincias y de otros países de Latinoamérica.

Mella destacó que la convocatoria pública recibió un poco más de 600 propuestas. El equipo de la Municipalidad de Neuquén trabajó con ese material para construir una grilla que combina presentaciones de libros, charlas, espectáculos y actividades educativas.

La agenda también incorporará propuestas escénicas como Habitación Macbeth, de Pompeyo Audivert, además de la participación de figuras como Alejandro Dolina y Darío Sztajnszrajber. La programación tendrá tres auditorios con actividades simultáneas y un escenario familiar con propuestas infantiles durante las tardes.

La agenda cultural tendrá además tres días de capacitaciones para docentes y las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación. La programación buscará así combinar literatura, formación, arte y actividades para distintos públicos.

La inauguración será el viernes 11 y la feria mantendrá actividades durante los dos fines de semana incluidos en el cronograma. En ese escenario, Borges ocupará uno de los espacios centrales de una edición que buscará presentar su obra desde la lectura, la memoria, el arte y la historia de su paso por Neuquén.

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