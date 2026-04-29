En una ceremonia cargada de emoción, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) entregó este martes los títulos de Doctor Honoris Causa post mortem a la poeta Irma Cuña y al músico y compositor Marcelo Berbel. El acto se realizó en el Aula Magna, con sala llena, y combinó poesía, música y reconocimientos a dos figuras fundamentales de la identidad cultural patagónica.

La rectora Beatriz Gentile encabezó la actividad junto al vicerrector Paúl Osovnikar, y destacó el valor simbólico de la distinción en un contexto complejo para la cultura y la ciencia. “Sus voces, sus letras y su lírica dan forma y sentido a este lugar desde el cual la universidad piensa, enseña y construye”, expresó durante su discurso.

El homenaje reunió a autoridades, referentes culturales y familiares de los artistas. El reconocimiento a Marcelo Berbel fue recibido por su hija Marité, junto a su hijo Traful, mientras que el de Irma Cuña fue entregado al poeta Gerardo Burton.

La ceremonia incluyó intervenciones artísticas que aportaron un clima especial a la jornada. Participaron Marité Berbel y su hijo, el coro Voces del Agrio de Las Lajas, el coro Los Berbel y el Coro Universitario. El cierre, con las tres formaciones interpretando “Dulce Limay”, marcó uno de los momentos más destacados de la noche.

Durante el acto también se leyeron los dictámenes aprobados por el Consejo Superior y se repasaron las trayectorias de ambos homenajeados, resaltando su aporte a la construcción cultural de la región.

Quiénes fueron Irma Cuña y Marcelo Berbel

Irma Cuña nació en Neuquén en 1932 y fue una de las voces más destacadas de la poesía patagónica, con reconocimiento nacional e internacional. Formada en Letras, desarrolló una intensa labor académica y literaria, con estudios en Argentina y en el exterior. Su obra se caracterizó por una mirada crítica y una profunda exploración de la identidad cultural, incorporando influencias de los pueblos originarios. Fue investigadora del CONICET, docente universitaria y miembro de la Academia Argentina de Letras.

Marcelo Berbel, nacido en Plaza Huincul en 1925, fue poeta, compositor y una figura clave de la música patagónica. Su obra trascendió generaciones y acompañó el proceso de construcción identitaria de Neuquén. Es autor de canciones emblemáticas como “Quimey Neuquén” y “Neuquén Trabún Mapu”, y creador del loncomeo, una modulación musical inspirada en tradiciones mapuches. Su legado lo posiciona como uno de los principales referentes culturales de la región.

El reconocimiento de la UNCo se suma a una serie de distinciones otorgadas por la institución a figuras destacadas de la cultura y los derechos humanos, reafirmando su compromiso con la memoria, la identidad y el pensamiento crítico.