La eterna controversia sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel, leyenda del tango, volvió a cobrar fuerza tras el hallazgo de un certificado consular fechado en 1920 que lo registra como nacido en Tacuarembó, Uruguay.

El documento fue encontrado en noviembre de 2025 y divulgado por la Comisión Gardel Rioplatense (CGR), un grupo de investigadores y gestores culturales de Argentina y Uruguay. Según el acta, Gardel nació el 11 de diciembre de 1887, hijo de ciudadanos uruguayos, y en el momento de la tramitación era artista y soltero.

Este certificado, emitido por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, funcionó como una partida de nacimiento provisional para que Gardel pudiera obtener la ciudadanía argentina, ya que en ese momento carecía de documentación oficial. Fue gestionado el 8 de octubre de 1920 ante un cónsul y dos testigos.

Para la CGR, este hallazgo podría zanjar la discusión sobre el origen del cantante, aportando un respaldo oficial a la versión uruguaya. Sin embargo, especialistas argentinos recibieron el anuncio con reservas, argumentando que el acta refleja “un testimonio de un momento puntual” y no una “constatación directa del hecho biográfico que declara”.

Los expertos destacan que Gardel tuvo una vida marcada por múltiples traslados y el uso de documentos diversos, adaptando su identidad según las necesidades laborales, por lo que la inscripción en un documento oficial es informativa pero no definitiva.

Además, aún resta validar la autenticidad del acta mediante análisis técnicos que incluyen la tinta, el papel, filigranas, caligrafía, sellos y anotaciones marginales. Esta verificación será realizada por la Presidencia de la República de Uruguay tras un acta notarial inicial.

El historiador Gustavo Colman, especialista en la vida de Gardel, explicó que el documento fue posible “merced a la buena voluntad y al celo profesional de un funcionario” del Consulado Uruguayo en Buenos Aires. Colman afirmó: “Con eso probamos que la vida de Gardel tuvo un comienzo y fue con los datos fidedignos que él sostenía, que era un ciudadano del Río de la Plata, nacido en Tacuarembó, que se registró como ciudadano uruguayo y, a raíz de eso, pudo obtener la ciudadanía argentina. Estamos hablando de un Gardel rioplatense, nunca francés”.

En contraposición, existe otro documento que respalda el mito del nacimiento de Gardel en Toulouse, Francia, donde figura como Charles Romuald Gardes, el apellido de su madre. Esta versión fue difundida en el libro El padre del Gardel por Juan Carlos Esteban, Georges Galopa y Monique Ruffié.

Colman señaló que “por la plata, todo vale” y mencionó la figura de Armando Defino, apoderado de Gardel que tuvo un rol polémico en el reparto de su herencia. También aclaró: “Había un Charles Romuald Gardes, existió, convivió con Gardel”, pero “murió como Carlos Vacca, y tuvo que ver con el reparto de la herencia”.

Una vez finalizados los peritajes oficiales, el acta será enviada a la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica para su certificación internacional, con la intención de que se reconozca formalmente a Carlos Gardel como nacido en Uruguay.

Más allá de la disputa sobre su lugar de nacimiento, Gardel es reconocido por haber creado el estilo tango-canción y por convertirse en un símbolo del ser argentino, especialmente porteño, con clásicos como “Mi Buenos Aires querido”. Su obra inmortaliza personajes y paisajes del Río de la Plata, consolidando su legado cultural.