El 11 de diciembre es una fecha clave para la cultura argentina, ya que se celebra el Día Nacional del Tango. Esta jornada rinde homenaje a un género musical que es parte esencial del patrimonio cultural del país y que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009.
La elección de esta fecha responde a un motivo especial: es el día en que nacieron dos figuras emblemáticas del tango, Carlos Gardel y Julio de Caro. La iniciativa para instaurar esta conmemoración surgió en 1977 por Ben Molar, un destacado autor y promotor musical argentino.
Carlos Gardel y Julio de Caro legados del tango
Carlos Gardel, conocido como “El Zorzal Criollo”, nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia, aunque su vida y carrera estuvieron profundamente ligadas a Argentina. Con más de 600 canciones en su repertorio, fue cantante, compositor y actor hasta su fallecimiento en 1935 durante un accidente aéreo en Medellín, Colombia, a los 45 años.
Por su parte, Julio de Caro nació el mismo día pero en 1899 en Buenos Aires. Su legado como violinista y director de orquesta contribuyó al refinamiento del tango, dejando una huella imborrable en la historia del género. Murió en 1980 en Mar del Plata, a los 81 años.
El tango argentino cuenta con piezas que han trascendido fronteras y generaciones, siendo reinterpretadas por diversos artistas.
Algunas de las canciones más representativas que forman parte de esta celebración
- “Por una cabeza” Creada en 1935 por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera en Nueva York, esta composición se convirtió en un himno del tango y alcanzó fama internacional gracias a su aparición en el cine.
- “Nostalgias” Compuesta ese mismo año por Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián, esta canción refleja el dolor de un amor perdido con una melodía melancólica que acompaña su letra emotiva.
- “Mi Buenos Aires querido” Interpretada por Gardel en 1934, es un homenaje a la ciudad y a sus habitantes, mostrando la identidad cultural porteña y la experiencia de los inmigrantes.
- “Qué me van a hablar de amor” Con letra de Homero Expósito y música de Héctor Stamponi, y popularizada por Julio Sosa, esta pieza expresa el estilo triste y apasionado del tango clásico.
- “El día que me quieras” Uno de los tangos más reconocidos de Gardel, lanzado en 1935 con composición de Alfredo Le Pera, que transmite un amor idealizado y esperanzador.
- “Yira, Yira” Creada en 1929 por Enrique Santos Discépolo, esta canción aborda la desilusión y la injusticia social, interpretada por Gardel en 1930, y se convirtió en un símbolo de desencanto.
- “La Cumparsita” Compuesta en 1916 por Gerardo Matos Rodríguez y Pascual Contursi, es uno de los tangos más emblemáticos, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
- “Malena” Con letra de Homero Manzi y música de Lucio Demare, esta pieza de 1941 se popularizó en la película El viejo Hucha, y contó con múltiples versiones destacadas como las de Roberto Goyeneche y Aníbal Troilo.
- “Caminito” Compuesto en 1926 por Juan de la Cruz, fue popularizado por Gardel y refleja con ritmo de milonga la nostalgia y el sentir del barrio porteño.
Estas canciones representan solo una parte del vasto legado del tango argentino, que sigue vigente y es celebrado cada año como símbolo de identidad y expresión artística nacional.