La aparición de un niño en la TV reactivó una pista sobre Loan en Paraguay

La viralización de un video grabado durante una cobertura en vivo de la Expo 2026, en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, volvió a poner el foco sobre la desaparición de Loan Danilo Peña. En las imágenes aparece un niño con un notable parecido físico con el menor desaparecido en Corrientes en junio de 2024, lo que motivó la intervención de la Policía de Paraguay.

El menor fue entrevistado brevemente por un canal de televisión mientras recorría el predio con una camiseta de la Selección argentina. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y numerosos usuarios señalaron el parecido con Loan, lo que activó un protocolo de verificación por parte del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.

Qué investiga la Policía paraguaya

Los investigadores comenzaron a recopilar cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del niño dentro de la feria e identificar a los adultos que lo acompañaban. Además, solicitaron un análisis morfológico comparando fotografías del menor con las imágenes oficiales de Loan.

De acuerdo con las primeras pericias, el estudio arrojó un 88% de similitud entre los rasgos faciales. Sin embargo, los especialistas aclararon que ese porcentaje no es suficiente para confirmar que se trate de la misma persona, por lo que la investigación continúa con otros elementos de prueba. También buscan verificar si el niño presenta una cicatriz en el cuero cabelludo, una de las características incluidas en la alerta internacional por la desaparición de Loan.

La familia sigue de cerca la investigación

Los padres de Loan se pusieron a disposición de las autoridades para colaborar con cualquier medida que permita avanzar en la identificación del menor y esclarecer si existe alguna relación con el caso. Mientras tanto, la Policía paraguaya mantiene la cautela y sostiene que se trata de una instancia de verificación, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes que permitan afirmar que el niño visto en la Expo sea Loan.

Actualización: más tarde, autoridades paraguayas informaron que la documentación presentada por la familia del niño y las verificaciones realizadas permitieron descartar que se trate de Loan, aunque el análisis de las imágenes fue parte del protocolo habitual ante una pista de este tipo.