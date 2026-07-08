Juicio por Loan: una de las tías reconstruyó el operativo policial del día que desapareció el niño

La novena audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo como una de sus principales protagonistas a Gabina Noguera, tía materna del niño y agente de la Policía de Corrientes, quien reconstruyó ante el tribunal cómo se organizó el operativo de búsqueda durante las primeras horas posteriores a la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Gabina explicó que ese día se encontraba de franco, pero recibió un mensaje del entonces comisario Walter Maciel, uno de los imputados en la causa, quien le consultó si tenía familiares en la zona de El Algarrobal y le preguntó por María Noguera y José Peña, los padres de Loan. Poco después se enteró de la desaparición del niño a través de un mensaje enviado por su cuñada.

Según su declaración, Maciel ordenó que todo el personal policial, incluso quienes no estaban de servicio, se incorporara a la búsqueda. A partir de ese momento comenzó un operativo que incluyó recorridas por distintos sectores rurales cercanos al lugar donde Loan había sido visto por última vez.

La testigo relató que, junto a otros efectivos, rastrillaron la zona de la antigua casa de sus abuelos y la tapera de don Caballero, donde permanecieron hasta aproximadamente las 23 sin encontrar rastros del niño. Al regresar, se encontró con su sobrino José Omar Peña, quien le confirmó que la búsqueda no había arrojado resultados.

Gabina también recordó que al día siguiente volvió al lugar desde temprano para continuar colaborando con el operativo. Allí pudo hablar con su hermana María Noguera, madre de Loan, quien le manifestó que no había recibido demasiadas explicaciones sobre lo ocurrido con su hijo durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

Durante la audiencia, además, se le exhibieron fotografías tomadas durante el almuerzo familiar previo a la desaparición del niño para que identificara a los presentes. Su declaración se sumó a otros testimonios incorporados en el debate oral, con los que la fiscalía busca reconstruir la secuencia de hechos y el accionar de los imputados durante las horas críticas posteriores a la desaparición de Loan Peña.