Fuerte cruce en el juicio por Loan: un abogado acusó al fiscal de "ensuciar" a las defensas

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a registrar un fuerte cruce entre las partes. Esta vez, el abogado Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, uno de los acusados de haber desviado la investigación, cuestionó con dureza al fiscal federal Carlos Schaefer, al sostener que la acusación carece de sustento y que la teoría del Ministerio Público Fiscal "se está desmoronando".

En declaraciones posteriores a la audiencia, Leiro afirmó que el fiscal "no tiene nada de nada y nos ensucia de manera asquerosa", al tiempo que consideró que Schaefer "está pasando todos los límites" en el desarrollo del proceso judicial.

El defensor también cuestionó la denuncia presentada por la querella contra Enzo Di Tella, abogado de Antonio Bernardino Benítez y titular del Colegio de Magistrados de Corrientes. Según explicó, la presentación se originó por presuntas gesticulaciones y expresiones realizadas durante el debate oral que, de acuerdo con los representantes de la familia de Loan, podrían resultar intimidatorias para las víctimas y afectar el normal desarrollo del juicio.

Leiro sostuvo además que el fiscal busca que alguno de los imputados "se quiebre" para fortalecer la acusación y cuestionó esa estrategia. "Él dice: 'Estamos esperando que alguien se quiebre'. ¿Eso es una teoría del caso?", planteó el abogado.

En otro tramo de sus declaraciones, el defensor afirmó que existe un intento de reactivar una causa paralela vinculada a integrantes de la Fundación La Alameda, en la que están imputados su defendido, Elizabeth Cutaia y Nicolás Gabriel "Americano" Soria, entre otros. Según Leiro, se trata de "manotazos de ahogado" ante la debilidad de la investigación principal.

Respecto del expediente por la desaparición de Loan, el abogado insistió en que la hipótesis fiscal "se cae" porque, a su criterio, no existió una privación ilegítima de la libertad, interpretación que fundamentó en los testimonios brindados durante el juicio por Macarena y Camila, primas del niño desaparecido. Mientras tanto, la fiscalía mantiene la acusación y el debate oral continuará en las próximas jornadas con nuevas declaraciones testimoniales y la producción de más pruebas.