Hubo una época de fuerte discriminación ideológica en la industria del cine estadounidense, que, entonces, era, como ahora, la más importante del mundo; y ese sesgo, muy marcado, tuvo su apogeo en 1947, cuando, el 17 de noviembre, el Sindicato de Actores de Cine (SAG) aprobó una resolución para que sus miembros firmaran obligatoriamente una declaración jurada de “no afiliación comunista”.

El presidente de los actores estadounidenses en ese año era Ronald Reagan, quien, años después, llegó a ser presidente de la Nación; y el contexto mostraba cómo el Comité de Actividades Antiestadounidenses (HUAC) iniciaba audiencias públicas, para investigar supuestas infiltraciones soviéticas en Hollywood.

Meses antes, el Congreso había aprobado la Ley Taft-Hartley, una norma laboral que exigía que los líderes sindicales firmaran declaraciones juradas afirmando no ser miembros del Partido Comunista, para poder utilizar los servicios de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Reagan testificó como "testigo amistoso" ante el HUAC. Aunque evitó dar nombres propios en público, aseguró que una pequeña camarilla (supuestamente pro-soviética) intentaba influir en el gremio, y defendió su postura de que la industria “podía depurarse a sí misma”.

Apenas ocho días después del voto del SAG, el 25 de noviembre de 1947, los ejecutivos de los grandes estudios cinematográficos emitieron la Declaración Waldorf. En ella anunciaron el despido de los llamados "Diez de Hollywood", y oficializaron una lista negra que incluyó a todos los trabajadores sospechados de tener simpatías comunistas.

Aunque, inicialmente, el juramento se limitó a los directivos del sindicato, el precedente abrió la puerta a controles más estrictos. En 1953, el 96 % de los miembros del SAG votó a favor de exigir este mismo juramento de lealtad anticomunista a todos los actores nuevos que quisieran ingresar al gremio.

Muchos artistas talentosos fueron perseguidos, y cayeron en la volteada anticomunista de aquellos años en Estados Unidos. Quizá, el más famoso e importante, fue Charles Chaplin, a quien, en 1952, y mientras viajaba por Londres, Inglaterra, se le impidió volver al país.

Otros perseguidos de fuerte renombre fueron Orson Welles, Humphry Bogart, Lauren Bacall, y Edward G. Robinson. Todos vigilados hasta la extenuación por el FBI, en una época siniestra para la libertad, fuertemente condicionada por los temores al avance de la Unión Soviética tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.