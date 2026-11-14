La Redacción del diario estaba en alerta: un juez había ordenado desalojar unas viviendas que habían sido ocupadas, ilegalmente, en el barrio Confluencia de la capital neuquina; y la orden judicial se cumplía, con escenas de violencia inusitada, registradas a partir de enfrentamientos entre vecinos -ocupantes ilegales o no- y la policía.

Gobernaba la provincia Jorge Sobisch, y la ciudad capital, Horacio Quiroga. Era el 12 de febrero de 2001. No era un año tranquilo. El gobierno nacional de Fernando De la Rúa se caía a pedazos, en medio de una crisis social y económica en la que los políticos parecían buscar la manera de sacar tajada, antes que encontrar soluciones.

Así, el sábado anterior al día de la tragedia, tres familias ocuparon casas, de un plan oficial del Instituto Provincial de la Vivienda (IPVU), que todavía estaban en poder de la empresa constructora, y, por lo tanto, no habían sido entregadas.

La empresa, Copaco SA, hizo la denuncia por usurpación, pero la toma avanzó. El total de casas que fueron ocupadas sin permiso ascendió a 17. Los ocupantes, en su mayoría, eran del barrio. Gente que no podía acceder a los requisitos para recibir una casa. Muchos llevaban “años esperando”.

Esa era una muletilla común a aquellos años: las casas “se esperaban”, porque el Estado era el que las concedía.

El juez, Roberto Abelleira, ordenó el desalojo. La manzana de las casas ocupadas fue rodeada por un gran operativo policial, con efectivos de la DESPO, la Metropolitana, y de todas las unidades de la Departamental Segunda.

El periodista del diario La Mañana del Sur escribió, entonces: “A las 16,45 comenzó el infierno. El grito de al suelo, esto es una orden de desalojo retumbó en la primera casa, donde una mujer salió, con el rostro sangrando, en medio del llanto de sus hijos”.

Uno de los ocupantes, Ruben Arias, estaba encerrado en una de las casas, con su esposa, y sus cinco hijos. Ya había advertido, antes, que, si pretendían sacarlo, se prendería fuego.

Para tal fin, se había provisto de un bidón, lleno de nafta.

La policía violentó la puerta, y entró. Enseguida, se vio un fogonazo. El hombre en llamas, Ruben Arias, salió entre uniformados armados. Los policías lo esquivaban, y, él, en medio del horror, parecía querer abrazarlos.

Cayó al suelo. Una mujer corrió, con una frazada, para intentar apagar el fuego. Otra persona empezó a arrojarle tierra, con una pala.

Al rato, llegó una ambulancia y se llevó al quemado. Los vecinos, que habían visto lo ocurrido, reaccionaron con violencia. Comenzó una batalla campal con piedras, balas de goma, gases. El barrio Confluencia, ese lunes 12 de febrero, fue un infierno.

Al otro día, el jefe del operativo policial, Leonel Seguel, fue apartado de su cargo. El gobierno, con los ministros reunidos durante más de cuatro horas, ordenó una investigación administrativa. La tormenta política era fuerte.

El titular del IPVU, Ruben Di Nenno, acusó a un diputado de “instigar a la toma de viviendas”. El diputado (de la Alianza, oficialismo nacional), el también periodista Ricardo Villar, calificó esas declaraciones de “falaces y ruines”.

Al otro día, jueves 15, murió Ruben Arias, el hombre que se había prendido fuego.

A los pocos minutos de conocerse la noticia, más de 300 vecinos apedrearon la comisaría 19, en el barrio Confluencia. La rebelión y el descontento parecían crecer. Hubo heridos, algunos baleados, otros apedreados.

El sábado 17, Jorge Lara, quien era el ministro de Desarrollo Social del gobierno de Sobisch, se reunió con representantes vecinales, en una capilla ubicada en las calles El Manzano y Tronador; y, acordó, con esos referentes, que las 50 viviendas del plan habitacional del conflicto, serían “para familias del barrio”.

Aunque no reunieran los requisitos del IPVU, serían beneficiados con planes de pago “de acuerdo con sus ingresos”.

La polémica siguió, durante un cierto tiempo. Hubo una fuerte discusión política acerca de las condiciones que deberían garantizarse para ordenar, como lo hiciera Roberto Abelleira, un desalojo en tales circunstancias.

El cuerpo quemado de Ruben Arias fue velado el viernes 16, y enterrado en el cementerio del barrio El Progreso. Los vecinos del Confluencia fueron trasladados en dos colectivos que puso la empresa Indalo, entonces dueña de la concesión del servicio.

El gobierno nacional de Fernando De la Rúa, cayó. Terminó asumiendo, después de varios presidentes efímeros, la presidencia provisional, Eduardo Duhalde. En Neuquén, Sobisch se presentó a la reelección en 2003, y la ganó. Horacio Quiroga hizo lo mismo en la intendencia, y también ganó. El país comenzó a ser gobernado por Néstor Kirchner.