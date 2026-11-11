El gobierno de Juan Domingo Perón había reformado la Constitución Nacional, en 1949, y el 11 de noviembre de 1951 se votó en Argentina, para consagrar ganadora la fórmula Perón-Hortensio Quijano, con la participación del 88 por ciento del padrón y la novedad de que, por primera vez en Argentina, votaron las mujeres.

Perón ganó esa reelección con el 63,51 % de los votos válidos, y por voto directo, sin Colegio Electoral, situación que no se repetiría hasta después de otra reforma constitucional, la de 1994.

Ese día, más de 3,8 millones de ciudadanas fueron a votar. Más del 90 por ciento del padrón. Era la primera vez, y el porcentaje altísimo se explica solo, tal vez, en esa circunstancia.

Entre las mujeres que votaron, lo hizo, ese día, Eva Perón. Votó desde su cama en el Policlínico Presidente Perón, de Avellaneda. Una urna fue trasladada hasta su habitación, bajo la supervisión de autoridades de mesa y fiscales de distintos partidos. Evita padecía cáncer, y la enfermedad ya estaba muy avanzada.

Para llegar al voto, las mujeres argentinas tuvieron que luchar mucho tiempo, décadas, en peleas lideradas por feministas y líderes políticas.

Tuvieron un rol importante en esa lucha figuras como Julieta Lanteri, Alicia Moreau de Justo y Elvira Rawson de Dellepiane, quienes organizaron agrupaciones, y presentaron proyectos en el Congreso para exigir la igualdad política.

En 1911, una de ellas, Julieta Lanteri, logró votar en las elecciones municipales de Buenos Aires, tras obtener un fallo judicial en su favor.

Antes de la norma nacional, la provincia de San Juan había habilitado el voto femenino, a nivel provincial y municipal, en 1928. Esa provincia fue la pionera en la materia, aunque ese rol, tal vez, se haya olvidado en este presente nacional de liviana memoria.

A nivel nacional, el Congreso sancionó la Ley 13.010, el 9 de septiembre de 1947. El Poder Ejecutivo la promulgó el 23 de septiembre del mismo año, estableciendo los mismos derechos y obligaciones electorales para mujeres y varones.

Pero no fue inmediato: entre la sanción de la ley y los comicios de 1951, transcurrieron cuatro años de trabajo administrativo y territorial.

El Estado llevó adelante un extenso operativo para censar a las mujeres mayores de 18 años. Como resultado, se creó el padrón femenino, y se entregó la Libreta Cívica, primer documento de identidad exclusivo para las ciudadanas.

El Partido Peronista Femenino, fundado y presidido por Eva Perón en 1949, recorrió el país con sus militantes, para incentivar el empadronamiento, y organizar la participación en las elecciones.

La cuestión fue que, ya en las elecciones de 1951, de un total de 8.623.646 personas habilitadas en el padrón general, 4.225.467 eran mujeres. Concurrió a votar el 90,32 % de ellas, 3.816.654 de sufragios.

Ese día, también hubo mujeres que debutaron como candidatas. Resultaron electas 23 diputadas nacionales y 6 senadoras nacionales, quienes asumieron sus bancas en abril de 1952, junto con más de un centenar de legisladoras provinciales.