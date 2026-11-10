En estos tiempos de tradición diluida en la Argentina de las idas y vueltas, puede resucitar alguna nostalgia por las peñas folklóricas, que en las décadas de 1960 y 1970 tuvieron un protagonismo y esplendor singular dentro de la cultura popular: lugares y momentos de reunión familiar, en donde se comía, se bebía, se cantaba y se bailaba, a más no poder.

A fines de 1970, había un grupo de danzas folklóricas, en Azul, que se había armado desde una de las agrupaciones tradicionalistas, llamada Frontera Sur, y que tuvo una singularidad entonces no imaginada, solo entendible desde el futuro.

Allí en la avenida 25 de Mayo, frente al club Cemento Armado, estaba Frontera Sur; calle empedrada, casona vieja, reformada y ampliada para tener un salón grande, y poder organizar así las peñas, que eran multitudinarias.

La conocí un día que se presentaba Suna Rocha, a principios de los ’80, cuando ya se palpitaba el retorno de la democracia. La cantante ya era conocida para entonces, asociada a quien era todavía su pareja, Raul Carnota.

Era una nochecita amable, y la peña estaba que reventaba de gente. Chicos corriendo y jugando entre las mesas, bastante apretadas entre sí. Se fumaba entonces todavía en los espacios cerrados, y aquello era una humareda, entre los chorizos, las empanadas y el vino y la cerveza que corrían como los chicos, de mesa en mesa.

Era una fecha cercana al fin de año, así que Frontera Sur había programado un espectáculo, como previa al recital de Suna, para mostrar sus cuerpos de baile, infantiles y juveniles: también era una tradición de los centros tradicionalistas, mostrar lo que se había trabajado en la temporada.

Entraron los chicos, ataviados con ropajes camperos. Eran niños de entre siete, ocho y hasta 12 años. Las mujeres, con trenzas; los varones, peinados a la gomina, con sombreros aludos. Todo, impecable.

Cuando llegó el momento del malambo, que era un número infaltable, quedó un grupito de los varones, los más grandecitos. Entre ellos, uno que descollaba como solista. Un rubio de pelo largo, sin gomina, que, con el sombrero a la espalda, hizo unas acrobacias que convocaron al aplauso, y al grito entusiasta de algún mamado prematuro.

Es el hijo del presidente, me informó un amigo que nos acompañaba en la mesa.

El presidente, obvio, era el presidente de Frontera Sur. Un mecánico que trabajaba en los bomberos de la policía azuleña. Entusiasta tradicionalista, por supuesto.

El hombre se llamaba Oscar Almeyda. Y el hijo, el bailarín de malambo, Matías.

No podíamos saber, entonces, que ese gauchito bailarín jugaría al fútbol, en River Plate, ganaría tres campeonatos y una Libertadores, se iría a Europa, jugaría en Sevilla, en Lazio, en Parma, Inter y Brescia, y sería, más tarde, un exitoso entrenador.

Oscar Almeyda murió en la pandemia, en 2021. Matías dirige, actualmente, el Monterrey, de México.