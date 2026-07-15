Argentina-Inglaterra: qué pasará con colectivos, trenes y subtes durante la semifinal

El esperado duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no modificará el funcionamiento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Gobierno confirmó que colectivos, trenes y subtes circularán con normalidad durante el encuentro.

De esta manera, no habrá interrupciones del servicio ni una reducción de frecuencias, por lo que quienes necesiten trasladarse durante el horario del partido podrán hacerlo con el esquema habitual.

La decisión busca garantizar la movilidad de los pasajeros en una jornada en la que, además del encuentro mundialista, miles de personas deberán cumplir con sus actividades laborales y educativas.

El AMBA no modifica su esquema de transporte

El servicio continuará operando con los horarios previstos para un día hábil tanto en las líneas de colectivos nacionales y jurisdiccionales como en los trenes metropolitanos y la red de subterráneos.

La confirmación llega luego de que surgieran dudas por las medidas adoptadas en distintas ciudades del interior del país, donde algunas empresas y municipios resolvieron interrumpir temporalmente el transporte urbano mientras se dispute el partido.

En el caso del AMBA, las autoridades descartaron esa posibilidad y ratificaron que el funcionamiento será normal antes, durante y después del encuentro entre Argentina e Inglaterra.

Para quienes tengan previsto movilizarse durante la tarde, la recomendación es considerar que podría registrarse una menor demanda de pasajeros mientras se juegue el partido, aunque el servicio mantendrá sus recorridos y frecuencias habituales.